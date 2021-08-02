助力乡村振兴、共同富裕 娃哈哈推出实体电商平台“快销网”

“实体经济和虚拟电商并不是完全对立的，双方想要获得可持续发展，就必须建立一种相互依赖的生态关系。”7月30日，娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后在“娃哈哈快销网开业新闻发布会”上说。

宗庆后在娃哈哈快销网开业新闻发布会上讲话。受访者供图

在发布会上，娃哈哈正式推出了S2B2C模式的实体电商平台“快销网”。据介绍，娃哈哈快销网是基于娃哈哈沉淀30多年完善成熟的线下营销体系而搭建。未来，娃哈哈快销网将进一步打通供应链配送体系，布局大数据营销网络，实现数字赋能实体经济。目前，娃哈哈快销网在试运营期间已有89万终端店入网，177万家终端店定位信息，平台营业交易总额达45亿元。

同时，为助力乡村振兴，帮助四川甘孜州天然农特产品走出大山，娃哈哈在研发和营销端同时发力，与甘孜政府共创科技下乡合作新模式，并在发布会现场举行了“娃哈哈快销网甘孜项目签约仪式”和“娃哈哈研究院甘孜分院项目签约仪式”。

发布会现场举行的娃哈哈研究院甘孜分院项目签约仪式。受访者供图

“娃哈哈做快销网的初衷，是为了先富帮后富、推动乡村振兴、实现共同富裕，是为了谋求日用品、快消品、食品饮料等日常家用品行业更高质量的发展。”宗庆后在发布会上说。

据了解，在这一初衷驱动下，对于入驻快销网的厂家，娃哈哈快销网将不收取任何入驻费用，并且对于有进货需求但缺少资金的用户，还将介绍银行贷款，缓解厂家资金压力，助力其生意的持续发展。

此外，为普惠广大消费者，娃哈哈快销网即日起至2021年10月29日，将为所有消费者和渠道客户合计发放价值10亿优惠券，大健康产品5至于7折惠民抢购。同时，娃哈哈快销网还将通过直播等方式举办营养知识讲座，向消费者普及保健知识，守护国人健康。