娃哈哈建智能化饮料生产基地落户温州

7月30日，娃哈哈文成智能化饮料项目签约仪式在杭州召开，浙江省工商联党组成员、副主席元成茂，温州市政府党组成员、温州市人民政府副市长陈应许，文成县委书记刘中华，娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后共同出席活动。

在签约仪式现场，宗庆后宣布将投资近5亿，在浙江省温州市文成县巨屿镇建立娃哈哈智能化饮料生产基地，通过产业振兴，助力实现共同富裕。

签约仪式现场。受访者供图

温州市政府党组成员、温州市人民政府副市长陈应许表示，温州正向着发展新台阶迈进，需要更多的产业项目支撑，娃哈哈文成智能化饮料生产基地的建立恰逢其时。

“本次签约是文成现代化建设新征程开局之年的一件大事、喜事。”文成县委书记刘中华表示，“娃哈哈文成智能化饮料项目为推进生态工业领域深入合作、共谋发展提供了良好契机，也为推进文成强县富民、推动共同富裕注入了强劲动力。”

宗庆后表示：“共同富裕是时代的要求，也是人民群众的共同期盼，我们将继续脚踏实地做好产品、做好项目、做好企业，努力为浙江高质量发展建设共同富裕示范区贡献我们的力量。”

娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后。受访者供图

据介绍，娃哈哈计划在文成县巨屿镇建设生产基地，耗资近5亿，占地约120亩，计划建成四条智能化生产线，主要生产娃哈哈含乳饮料、纯净水、营养快线、八宝粥等拳头产品，建成投产后预计年销售可达10亿元。