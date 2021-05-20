对“减肥神药” 多点警惕

“五月不减肥，六月徒伤悲。”

随着人们季节性地关注减肥，一些奥利司他类药品最近竟被当作“减肥神药”在网络上大肆推销。有人宣称“排油减肥三天见效”，还有人喊出“一盒治肥胖”“安全无副作用”，更有人称它是“中华老字号”。

国家药品监督管理局官网显示，奥利司他类药的适应症为：用于肥胖或体重超重患者的治疗。也就是说，该类药减的是脂肪“增量”而非“存量”，至多是一种“抗肥胖药”，而不是减肥药，商家将其吹嘘成“减肥神药”，声称“中华老字号”，这就涉嫌虚假宣传，欺诈消费者。

更重要的是，药品都有副作用，不同规格的奥利司他类药品说明书基本上都会明确注明不良反应，比如容易出现脂肪便、大便失禁、腹痛、牙齿不适等症状。虚假广告误导人们随便服用奥利司他，很可能对消费者的身体健康构成影响，监管部门应依法查处。

爱美之心人皆有之。现代社会崇尚健康，流行文化和商家鼓吹以瘦为美，肥胖则被视为一种不健康的体态，甚或遭遇各种歧视，减肥成了社会潮流。为了迎合和推动大众“轻松”减肥，商家推出了五花八门的减肥药物、保健品、器械、辅助用品等，但是不是真的有用，还是要擦亮眼睛。

事实上，世上并没有万灵的减肥药，很多人只想“轻松”减肥，却不愿付出汗水和辛苦锻炼，所以才会上了不良商家的当。因此，减肥者不要轻信商家的忽悠，切勿迷信所谓的“减肥神药”，也不要听信自媒体、短视频大V的吹嘘。只有坚持理性消费，听取医学专家的建议，采取科学减肥方法，方是减肥健身的正道。