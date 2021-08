21名西方科学家联名反驳新冠病毒“实验室泄漏论”

两届奥斯卡奖得主、英国纪录片导演柯文思(Malcolm Clarke)日前接受中青报·中青网记者采访时提到,“新冠病毒实验室泄漏论”是一派胡言。他还引述《纽约时报》最近发表的一篇报道指出,多名西方专家一致认为,“新冠病毒由人为制造”的说法根本站不住脚;新冠肺炎疫情发生的“最大可能是由动物传给人类”,而且很可能在武汉华南海鲜市场出现病毒踪迹之前就已经传给人类了。然而,谎言重复多了就成了真理,病毒溯源沦为西方攻击中国的便利工具,毫无科学性可言。

柯文思提到的这篇报道,题为“多名科学家反驳(新冠病毒)实验室泄漏论”(A Group of Scientists Presses a Case Against the Lab Leak Theory of Covid),由《纽约时报》专栏作者卡尔·齐默和科普作者詹姆斯·戈曼共同撰写。该报道于7月9日首发在纽约时报网站上,7月22日有内容更新。报道援引21名权威病毒学家最新发表的一份联名报告的内容,称最可能导致新冠病毒大流行的原因,是从动物到人类的“自然溢出”,而不是所谓“实验室泄漏”。该报道显示,科学家称,有报告显示,在(新冠)疫情暴发前的两年里,有市场就在贩卖可能携带病毒的动物,包括果子狸和貉。

由于“新冠病毒源于自然”的证据越来越多,就连以前对此持怀疑态度的科学家也开始“倒戈”,明确反对某些西方政客制造的“阴谋论”。而就在科学界对溯源争论不休的同时,美国情报机构正绞尽脑汁,力争在拜登政府规定的最后期限到来之前交出所谓“溯源调查报告”。不过,哪种病毒传播途径的可能性更大,情报机构内部也存在严重分歧。

这篇新发表的论文由21名病毒学家共同撰写。科学家们提供了充分证据,证实新冠病毒起源于实验室外的动物。美国加州大学圣地亚哥分校病毒学家乔尔·韦特海姆表示,支持“病毒源于自然”的重要观点之一是,新冠肺炎和非典(SARS)之间具有“不可思议的相似性”。根据科学调查,非典虽然最早发现在深圳,其源头宿主蝙蝠的栖息之地却远离深圳。根据与新冠病毒类似的病毒在亚洲的分布情况,韦特海姆和其他科学家推测,新冠病毒的发源地也远在武汉之外。

值得一提的是,这篇新论文的合作者之一,是美国著名生物学家、有“病毒侦探”之称的迈克尔·伍罗贝。今年5月,他与17名科学家共同发表了一封公开信,呼吁各方审慎看待“实验室泄漏论”。当时,伍罗贝和其他科学家曾表示,“不能排除新冠病毒是从实验室里泄露出来的可能性”。但仅仅过了两个月,伍罗贝就推翻了先前的观点,转而成为新冠病毒“自然溢出论”的有力支持者。

导致伍罗贝的判断发生变化的,是越来越多与“实验室泄漏论”截然相反的证据。其中最具信服力的证据,是科研人员在今年6月提交的一份调查报告。这份报告详细列举了2017年5月至2019年11月在华南海鲜市场贩卖的38个物种、47381只动物,包括果子狸、貉等很可能是新冠病毒中间宿主的动物。

“这是一份改变整个游戏的报告。”伍罗贝指出,根据武汉最早发现新冠肺炎病例的时间推算,华南海鲜市场才是疫情暴发的“震中”,后来发生的病例都是从那里扩散的。他强调说,虽然有人怀疑中国科学院武汉病毒研究所是发生病毒泄漏的地方,但该病毒所附近地区在疫情暴发之初并没有出现新冠病例。

对于(中国科学院武汉病毒研究所)“为改变病毒功能”进行所谓“功能获得研究”、从而导致新冠肺炎大流行的“阴谋论”,伍罗贝和其他科学家在这篇新论文中提出了反对证据。他们认为,冠状病毒的基因组并没有显示出病毒被人为操纵的迹象。与此同时,科学家们在亚洲蝙蝠身上发现的冠状病毒大家族,可能才是新冠病毒的进化起源。