梁万年：下一阶段应该以动物溯源为重点来发力

人民网北京7月22日电 （记者崔元苑）今日，国新办就新冠病毒溯源有关情况举行新闻发布会，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究专家组中方组长梁万年表示，动物源性的引入途径，尤其是从自然宿主到中间宿主再到人，是从“比较可能到非常可能”的，因此，建议下一步将动物溯源作为研究的重点方向和重点领域。

梁万年介绍，中国的科学家在这方面已经做了大量工作。无论是市场内的还是市场上游的，还是全国更广范围的，无论是家畜家禽，还是中国的科学家能够找到的野生动物都做了检测，在抗原和抗体方面都没有发现阳性情况。

“对于蝙蝠而言，其实中国的科学家也做了大量研究，采集了大量样本。但这些研究只是找到了与新冠病毒比较相似的病毒，相近并不等于就是，从科学上来说，并没有从中国大量的蝙蝠标本中分离出新型冠状病毒。”梁万年称，蝙蝠有很多种类且广泛分布。而在世界上很多地区，并没有开展过蝙蝠的系统研究。科学家的基本推断或第一期的溯源结果提示，蝙蝠作为一个野生动物的研究，在溯源上应该作为一个重点，而且应该不仅仅局限在中国做研究，应该扩展到有蝙蝠分布的国家和地区，也应该鼓励科学家来做这方面的研究。

梁万年认为，病原体自然进化的过程是最值得关注的。不仅仅是蝙蝠，对中间相关的，比如穿山甲、狸类、貂类等，已经通过各国科学家研究所发现的携带或可能携带病原体的这些宿主的分布、可能的源头来进行研究是非常有价值的。希望下一阶段，科学家能将主要精力集中在自然进化，以动物溯源作为重点来发力。