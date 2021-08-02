近期，国内多地相继发生聚集性疫情，北京市连续出现5例本土新冠肺炎感染病例。在8月1日下午的北京市新冠疫情防控新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建通报称，北京将提升进京管控等级，中高风险地区所在市全域人员限制进京，中高风险地区人员不得进京。

北京将限制出现病例地区的人员进京，暂停来京航班、列车、客车班线，强化进京通道管控，铁路、民航和公路检查站严格查验。全面升级首都国际机场、大兴国际机场防控措施；明确做好来京就诊人员筛查，落实防疫措施，各级各类医疗机构履行院感防控责任，确保不出事；提前研究秋季开学防疫工作，确保师生和校园安全。

针对新增感染者，北京加紧流调溯源，第一时间锁定密接者和次密接者，确保不漏一人。对病例所在的小区、楼宇等区域和活动场所严格封控管理，居家观察人员足不出户，同步做好全员核酸检测。

北京严控京内风险地区人员出京。全市报告确诊病例的住所及单位所在街道（乡镇）和单位人员原则上不允许出京，确需出京的，须持“健康宝”绿码和48小时内核酸检测阴性证明。各单位落实“谁申请、谁负责”“谁审批、谁负责”，严格进出京管理。在京党政机关和国有企事业单位人员原则上不得前往中高风险地区所在市。

同时，北京市要求，旅行社和在线旅游企业不得开展在京人员赴中高风险地区所在市旅游和“机票+酒店”业务，不接待有中高风险地区所在市旅居史的人员或为其提供来京“机票+酒店”业务。严格控制公园景区人流规模，落实“限量、预约、错峰”要求，严控商业演出、会议培训等聚集性活动。