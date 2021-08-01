厦门：贴紧民心提高医疗服务水平

近日，在厦门市集美区妇幼保健院，一间全新升级的母婴室正式启用。一名新生儿的父亲曾永鹏正在给刚喝完奶的宝宝拍嗝，过了一会儿将宝宝放在护理台上，小心翼翼地换着尿布。

这间全新升级的母婴室与大部分母婴室的不同之处在于它是“多性别使用母婴室”。以往母婴室，只能妈妈一个人在里面忙活，而爸爸只能在外面干着急。“这样设置更人性化了，我们也可以进去帮忙照顾小孩。”曾永鹏说。

近年来，厦门听民心，解民忧，用心用情“办实事”，着力解决好群众医疗方面的“急难愁盼”问题，不断主动作为，提高医疗服务水平，切实提升群众的获得感和幸福感。

一站式手术服务，实现24个小时内出院

在人们的印象中，住院手术少则三五天，多则半个月。不过，在厦大附属第一医院的日间手术中心，病人当天手术可当天出院。

雪白的墙壁上手绘各种插画，有林间鸟鸣，有海边冲浪，有闽南风情，有医患携手驰骋球场，还有孩子们喜欢的动漫形象……走进病房，第一时间就能感受到温馨、舒适的环境。

据了解，早在2019年6月6日，厦大附属第一医院集中式手术、集中式管理的日间手术中心就投用了。2021年3月18日，该院日间手术中心病房正式启用，配备全新的医疗设备设施，共设置48张床位，为日间手术术后病人提供专门的“休息区”。同时，还从各学科抽调专业团队为患者保驾护航。目前，已有121种疾病纳入该中心诊疗范围，实现入院、手术、出院24个小时内一站式搞定。

厦大附属第一医院医务部主任、日间手术中心主任许中告诉记者，在日间手术中心，98%的病人24个小时内出院，七成以上12个小时内出院，不少患者早上做手术，当天下午就能出院。

“通过推行日间手术，病人既可以得到安全有效的手术治疗，又能快速康复、节省医疗费用。同时，舒适医疗也让病人体会到更多的人文关爱。”厦大附属第一医院院长王占祥说。

通盘布局“大医院”，看病就在家门口

过去几年里，家住海沧区东孚街道东瑶村的林妙君和老公时常带着生病的孩子驾车1个多小时进岛挂号看病。孩子若是高热、重感冒，到岛内看病一来一回就得折腾上两天。“现在，家门口马上要开大医院，走路10分钟就能到，对我们来说真是太方便了。”她说。

近年来，针对医疗资源总量不足、岛内岛外发展不均等实际，厦门市通盘考虑，布局全市，加快推进四川大学华西厦门医院、马銮湾医院、环东海域医院建设。

在马銮湾医院和四川大学华西厦门医院项目建设现场，记者看到，工人们正在对医院外围、楼房外立面等进行施工。马銮湾医院项目位于马銮湾新城西部，定位为三级甲等综合性医院，按照“小综合、大专科、精品、特色和产学研一体化”规划建设，重点打造肿瘤和急危重症两个特色专科，总体规划1500张床位。

目前，马銮湾医院已进入室内装饰装修及安装工程施工阶段，将于2021年年底基本完工。厦大附属第一医院基建办主任张家宝介绍，马銮湾医院还将通过5G的创新技术和平台，通过移动互联网手机终端，让病人、护士、医生实现更好的沟通。

织牢“防护衣”，灵活机动开放新冠疫苗接种点

上个月，在厦门理工学院疫苗接种区，现场设置了20个接种台，医护人员为有序排队的学生接种疫苗。“在学校就能接种疫苗，不用到医院排队，也不影响上课学习，既安全又方便。”厦门理工学院学生岳科安表示，学校在疫苗接种方面做了很多宣传，身边的大多数同学都接种了，大家对于战胜疫情很有信心。

厦门集美辖区有15所高校和科研机构，为方便广大师生接种疫苗，集美区卫健系统组织医务人员于5月起实施进校接种工作，累计完成第一剂次接种85468人次。

厦门集美区卫健局副局长李拓江表示，集中力量主动到企业、学校提供新冠疫苗接种服务，是该区疫苗接种服务“流动作战”模式的写照。该区启用7个固定接种点，所有公立医疗机构接种点设置全覆盖，还增设杏林文体中心固定接种点，并实行“周末节假日无休、夜间延迟接种”模式。

据了解，为方便群众接种疫苗，厦门市开放疫苗接种点66个，其中体育馆、学校等大型临时接种点有8个。厦门还成立11支巡回接种队，配备疫苗接种工作人员1440名，为流动性强、接触点密、互传性快的高校学生等重点人群进行接种。

（本报记者 马跃华）