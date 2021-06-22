扩散80多国 “德尔塔”成全球主要流行新冠毒株

国际战“疫”行动

世界卫生组织（WHO）首席科学家斯瓦米纳坦日前表示，最早出现在印度的“德尔塔”（Delta）变异病毒株的传播能力显著增强，使其正在成为全球主要流行的新冠病毒变异株。

“德尔塔”已扩散至全球80多个国家

据《美国》科学杂志网站近日报道，目前，Delta变异毒株正在成为全球主要流行毒株，已经扩散至全球超过80个国家和地区，并持续突变。

美国消费者新闻与商业频道网站（CNBC）6月19日报道，美国疾病控制和预防中心（CDC）提供的数据显示，目前美国新增确诊病例中，感染Delta病毒株的患者就占10%，多于上周的6%。

CDC主任罗谢尔·瓦伦斯基博士上周五敦促美国人接种新冠病毒疫苗。她说，预计Delta将成为美国主要的新冠病毒毒株。

此外，英国近来也发现Delta变异株在境内流行，感染Delta的人数已经超过Alpha感染者。目前感染Delta变异毒株的病例已占英国新冠确诊病例的99%。

另据《俄罗斯报》网站6月19日报道，新冠病毒监控总部的最新数据证实，俄罗斯首都莫斯科的疫情正在迅速恶化。莫斯科市仅一天内就增加新病例9056例（前一天是6195例）。市长谢尔盖·索比亚宁认为，病例激增的原因是出现了更具传染性的新毒株。他说，90%的感染者身上发现了最早在印度发现的变异毒株Delta。

英国《金融时报》6月20日称，Delta毒株已经占葡萄牙新增病例的96%，并在德国、法国和西班牙加速出现，人们担心其会改变欧盟过去两个月新增感染病例和病亡人数已经下降的趋势。德国政府18日警告说，Delta毒株最迟到秋季将成为德国境内的主流毒株。另据《华尔街日报》报道，印尼卫生官员发现Delta在首都雅加达等地已经占据主导地位。

或引发比原始毒株更严重症状

CNBC在6月19日的报道中指出，研究显示，Delta毒株的传染力比最早在英国发现的Alpha变异毒株高60%，而Alpha又比新冠原始毒株更具传染力。

美国布朗大学公共卫生学院院长阿施施·贾哈博士说，Delta变异毒株的“传染性强过我们在整个新冠疫情期间看到的任何其他变异毒株。”

贾哈还指出：“这种变异毒株可能会引发的症状是头痛和喉咙痛，但我们仍需更多数据予以证实。”

据CNBC报道，世卫组织官员上星期三称，有报告显示，Delta变异毒株可能会引发更严重的症状，但需要更多研究来证实这些结论。尽管如此，有迹象表明Delta病毒株可能引起与其他变异毒株不同的症状。

《德国之声》19日报道称，Delta变异毒株之所以被认为危险，是因为它引起的症状显然不同于此前所知的新冠病毒变体。感染者会头痛、流鼻涕、喉咙痛。此外，相关感染者还通过英国监测新冠症状应用程序报告，症状虽也有发烧，但并不丧失嗅觉和味觉。专家指出，这意味着对一些年轻人来说，感染更像是得了一次普通感冒。

斯瓦米纳坦表示：“全球目前有多少人感染Delta变异毒株，其中有多少人正在住院治疗，病情有多严重？还是未知数。我们正密切关注相关情况。”

疫苗对Delta变异毒株保护率有所下降

英格兰公共卫生局的最新分析首次显示，注射两剂新冠疫苗能有效预防Delta变异导致的感染者重症或住院。数据与疫苗对出现在英国的Alpha变异的预防住院效果几乎相同。

但是根据苏格兰公共卫生局收集并发表在《柳叶刀》上的统计数字，在第二剂疫苗接种至少两周后，辉瑞疫苗对Alpha变异的保护率是92%，对Delta的保护率则下降到79%；而牛津阿斯利康疫苗对Alpha的保护率则从73%下降到对Delta保护率的60%。

不管如何，专家们表示：“接种疫苗是阻止变异毒株传播以及新毒株出现的关键。我们需要让人们接种疫苗，但我们也需要尽快厘清这些病毒是如何变异并攻克我们的免疫系统的。”