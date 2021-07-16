访谈预告：潘义生谈“抓机遇谋发展 推动研究型医院和医联体建设再上新台阶”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月16日10：00，北京大学第一医院党委书记潘义生将做客演播室，以“抓机遇谋发展 推动研究型医院和医联体建设再上新台阶”为题进行访谈。

专家简介：

潘义生，北京大学医学部临床医学博士，美国明尼苏达大学访问学者，北京大学第一医院普通外科主任医师、副教授。北京大学第一医院党委书记，北京市第十五届人民代表大会代表。

学术方向：胃肠肿瘤专业。

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