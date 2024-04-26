根据25日在2024年欧洲心脏病预防协会年度大会（EAPC）上发表的一项研究，爬楼梯与更长寿命之间存在相关性。

论文作者索菲·帕多克博士表示，如果在走楼梯还是坐电梯中选择，最好是选走楼梯，因为这对心脏有好处。

研究表明，即使是短暂的身体活动也会对健康产生有益影响，短时间爬楼梯应该是一个可以融入日常生活的、容易实现的活动。

心血管疾病在很大程度上可以通过体育锻炼等活动来预防。然而，全世界超过1/4的成年人没有达到推荐的体力活动水平。爬楼梯是一种实用且容易实现的体力活动形式，但往往被忽视。这项研究调查了爬楼梯作为一种体力活动形式，能否在降低心血管疾病和过早死亡风险方面发挥作用。

研究人员收集了关于这一主题的可用证据，进行了荟萃分析。无论阶梯数量和攀爬速度如何，都被纳入研究。最终分析共有9项，涉及480479名参与者。研究人群既包括健康参与者，也包括有心脏病或外周动脉疾病的人。年龄从35岁到84岁不等，53%的参与者是女性。

与不爬楼梯相比，爬楼梯可使因各种原因死亡的风险降低24%，因心血管疾病死亡的可能性降低 39%。爬楼梯还可以降低心脏病、心力衰竭和中风等心血管疾病的风险。