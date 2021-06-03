又是一年高考时 北京疾控提醒：做好个人防护 保证食品安全



制图：孙红丽

人民网北京6月3日电 （记者孙红丽）一年一度的高考即将到来，北京市疾病预防控制中心提醒，考生家长首先要保持良好的心态，不要让紧张的情绪影响孩子。

另外，考试期间考生的健康状况，也是广大考生和家长最为关心的热点问题，北京市疾病预防控制中心提醒，目前北京天气变化较大，考生要注意增减衣物，避免中暑或着凉。同时建议考生做好个人卫生防护，保证食品卫生安全。

北京市疾病预防控制中心表示，合理饮食、均衡营养、规律作息、充足睡眠、稳定乐观、积极向上的心态有利于考试时水平的良好发挥。

对此，北京市疾病预防控制中心建议，考生提前按照高考规律作息，让身体提前适应；不要食用药物或含咖啡因的食物或饮料、饮酒等来“提神醒脑”；适当进行户外运动，可以做做操、快走或慢跑等；如果有条件的话，最好能午休，午休以不超过半小时为宜；睡前拒绝电子产品，喝一小杯热牛奶，泡泡脚等有助眠作用；勤洗手，注意个人卫生及室内清洁，避免去人群密集、空气不流通的公共场所，减少染病风险。

广大考生参加高考要提前出行，以免耽误考试时间。如果是离考点比较远的考生，注意乘车前不要吃太多东西，一路颠簸容易出现晕车、恶心等状况；考试路上注意力集中，保证交通安全，避免伤害。

考场上要沉着冷静，不过度紧张，也不完全松懈，对自己有信心，学会运用积极的自我暗示，仔细审题，字迹清楚。考完一科，集中精力准备下一科，第一科考试对心理影响大，如果没发挥好，不要影响后面的考试。

另外，一定要保证食品卫生安全。在正规商店、超市等采购新鲜卫生的食材；家庭加工、制作食物时，一定要注意生熟分开、烧熟煮透；尽量现吃现做，少食生冷食物；在外就餐或点外卖要选择正规单位，尽量不要吃路边摊、不规范的大排档等；不要突然改变（保持）孩子的（原有的）饮食习惯，不要吃孩子以前没吃过的食物或过敏的、不耐受的食物，以免发生胃肠道不适。