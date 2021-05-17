多地现本土个案 专家三提醒

近日，安徽省、辽宁省出现数个新增本土个案。5月16日，广东省疾病预防控制中心副主任、首席科学家、主任医师林鹏提醒市民群众：疫情仍在持续，务必一如既往做好疫情防控措施，包括接种新冠疫苗，做好个人防护，避免前往中高风险地区。他提醒，从中风险地区返粤的人员做一次核酸检测。

重要提醒1：接种新冠疫苗

林鹏特别提醒市民群众：疫情仍在持续，务必一如既往做好疫情防控措施，首先要做的，就是接种新冠疫苗。

林鹏指出，我国绝大多数人没有针对新冠病毒的免疫力，对新冠病毒是易感的，感染发病后，有的人还会发展为危重症，甚至造成死亡。总体上，有基础病和老年人感染后发生重症的概率较大，但目前无法预测个体感染后症状的轻重，接种疫苗显得非常重要。

接种疫苗后，一方面绝大部分人可以获得免疫力，从而有效降低感染、发病、重症和死亡的风险；另一方面，通过接种新冠病毒疫苗，可在人群中建立起免疫屏障，阻断新冠病毒的传播，整个社会才能尽快恢复正常。对于有条件接种疫苗的公众，一定要尽早去接种疫苗。

目前，各大疫苗接种门诊已开设新冠病毒疫苗接种服务，市民可通过广东省疾控中心官网http://cdcp.gd.gov.cn/“便民服务——广东省疫苗接种门诊信息查询”或在百度地图内输入“接种门诊”即可查看就近接种门诊联系方式。

请务必提前联系接种门诊了解新冠病毒疫苗到货情况，按照门诊制定的方式进行预约前往，避免扎堆。

重要提醒2：做好个人防护

不过，任何疫苗的保护效果都不能达到100％，林鹏提醒：接种疫苗后，仍需做好个人防护措施。特别是在人流密集、通风不好的密闭空间，一定要记得佩戴口罩，尽量保持一米社交距离。

七大个人防护要点：

勤洗手：用肥皂或洗手液和流动水清洗双手，也可用含酒精的免水洗手液清洁双手；

戴口罩：在环境密闭、人群密集的场所、到医疗机构就诊或与他人小于1米的近距离接触时，正确佩戴口罩；

常通风：室内常通风，建议每天开窗通风至少3次，每次至少半小时；

少聚集：减少不必要的聚集、聚会，少去人群密集、通风不良的场所；

常清洁：清洁室内环境，对手机、钥匙、遥控器、门把手等经常要接触的物品，可定期喷洒或擦拭消毒；

勤监测：主动做好健康监测，如出现发热、咳嗽、乏力等症状，应首先做好自我防护，及时就医，尤其不要带病上班、上学；

分餐制：提倡分餐进食，使用公筷公勺。

重要提醒3：从中风险地区返粤做一次核酸检测

林鹏提醒，虽然大家不一定在中高风险地区，但防疫是全国性的，无论在哪都要时刻绷紧疫情防控这根弦，要不麻痹、不松懈，并关注疫情风险等级变化，避免前往中高风险地区。

首先，尽量避免出境和前往国内疫情中高风险地区，如确需前往，到达目的地后应严格做好自我防护措施，返粤后应及时主动向单位、属地社区报告，并配合当地落实相关防控措施，接受社区健康管理。

如果从中风险地区返粤，建议开展一次核酸检测，做好自我健康监测，返粤后要向社区报备，配合疫情防控措施。“五一”期间外出旅游的市民，返粤后14天做好自我健康监测，出现不适要及时就医。（全媒体记者何雪华 通讯员粤疾控）