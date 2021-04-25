2021中国临床肿瘤学会指南大会在京开幕

4月23日，“2021中国临床肿瘤学会（CSCO）指南大会”在北京拉开帷幕。来自全国各肿瘤领域的专家、学者齐聚一堂，交流学术研究成果，讨论行业发展动向，见证多部指南更新。

据介绍，基于循证医学证据、兼顾诊疗产品的可及性、吸收精准医学新进展，制定中国常见癌症的诊断和治疗指南，是CSCO的基本任务之一。自2016年推出第一部CSCO指南至今的五年时间里，各指南小组专家不断针对各自领域的临床实际问题，制定常见恶性肿瘤诊治指南，推动我国规范化肿瘤临床诊疗。CSCO系列指南现已成为中国临床医生日常工作的重要参考书籍。同时，随着指南制定经验的积累，CSCO各项肿瘤诊疗指南成为了具有中国特色的普适性指南。

今年将更新鼻咽癌、胆道恶性肿瘤、非小细胞肺癌、卵巢癌、分化型甲状腺癌、结直肠癌、恶性血液病、淋巴瘤、免疫检查点抑制剂临床应用、免疫检查点抑制剂相关的毒性管理、尿路上皮癌、前列腺癌、软组织肉瘤、乳腺癌、肾癌、食管癌、头颈部肿瘤、胃癌、胃肠间质瘤、小细胞肺癌、恶性肿瘤患者营养治疗、儿童及青少年淋巴瘤等23部指南。将首次出版神经内分泌肿瘤、中枢神经系统转移肿瘤、神经肿瘤围手术期糖皮质激素应用、抗肿瘤治疗所致心血管毒性防治、癌症恶液质、肝内胆管癌、淋巴瘤指南PET-CT分册、肿瘤相关贫血、儿童及青少年白血病、异基因造血干细胞移植治疗白血病/MDS10部指南。

新版指南将在本次指南大会和九月CSCO年会两批出版发行。

此次指南大会也创新报告形式，根据肿瘤部位分疾病系统设专场，并在每个领域专场当中，横向覆盖了肿瘤的不同时期和亚型，重点介绍和梳理新版CSCO指南更新要点。

新闻发布会现场嘉宾合影。主办方供图