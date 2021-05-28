新指南放宽人类胚胎研究“14天规则”限制

据《自然》杂志26日消息，国际干细胞研究学会（ISSCR）26日发布了干细胞研究及其向医学转化应用的最新指南。这一最新指南对包括基于干细胞的胚胎模型、人类胚胎研究、嵌合体、有机体和基因组编辑等的研究提供了新指导，放宽了数十年来培养人类胚胎的著名的“14天规则”的时间限制，给科学家针对人类发育和疾病的研究提供了更大的回旋余地。

此前，ISSCR建议，科学家在实验室培养受精后的人类胚胎不得超过两周。现在，ISSCR并没有取代或延长这一限制，而是建议对培养超过两周人类胚胎的研究应逐案考虑，并接受几个阶段的审查，以确定在什么时候必须停止实验。

为了响应干细胞研究领域的快速发展，ISSCR对生物医学研究指南进行了多项更改，包括用人类干细胞创建类胚胎结构等方面。除了放宽“14天规则”外，新指南还建议，在进一步证明基因组编辑的安全性之前，不要编辑人类胚胎中的基因。

《自然》杂志报道称，新指南的一些重要变化反映了遗传学的进步，如描述了医学研究中所用的线粒体替代疗法的术语。一些代谢性疾病是由线粒体的基因突变引起的，婴儿会遗传母亲的这种线粒体。在母亲的线粒体携带突变的情况下，医生可以在体外受精之前，将母亲卵细胞中的细胞核换入具有健康线粒体的供体细胞，供体细胞的细胞核已被移除。通过这项技术出生的婴儿将拥有来自供体的线粒体基因，但其核DNA来自父亲和母亲。

ISSCR指南还评估了是否可以编辑用于植入的人类胚胎、卵子或精子细胞的基因，得出结论称，这项科学的风险仍然太大。ISSCR专家指出，这一程序尚处于起步阶段，可能导致基因发生意想不到的变化，并存在其他技术缺陷。随着未来科学进步，在经过广泛审查和拥有正当理由的基础上，遗传基因组编辑可能是有价值的。

“这是一次重大的更新。”荷兰莱顿大学医学中心ISSCR主席兼发育生物学教授克里斯汀·马默里博士表示，这些更新厘清了研究基本生物过程的新方法，这些方法可能最终会在治疗人类疾病方面发挥重要作用。（实习记者张佳欣）