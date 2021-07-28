2021年大众点评“必吃榜”发布 全国46城1241家餐厅入选

7月27日，大众点评在天津正式发布2021年“必吃榜”。据了解，这是大众点评“必吃榜”自2017年以来第五年发布。

据介绍，2021年“必吃榜”以“好吃不贵综合体验佳”为原则对各地特色餐厅筛选评比，以“消费者真觉得好吃”作为标准，全国46城共1241家优质餐厅入选，其中上海、北京、重庆、成都、杭州、深圳、天津、苏州、广州、南京上榜餐厅数量最多。该榜单显示，中式餐饮门店上榜占比达76%，地方特色风味小吃共190家。

2021年“必吃榜”上榜餐厅代表上台领奖

活动当天，天津市人民政府与美团签订战略合作协议，双方秉持创新理念，以美食为媒进一步深化合作，以新技术、新产业、新业态、新模式推动传统产业升级转型，提升数字经济发展水平，共同助推城市高质量发展，培育建设国际消费中心城市。在2021年必吃榜发布暨颁奖盛典现场，天津市商务局、天津市文化和旅游局、天津市市场和监督管理委员会、天津社会科学院以及和平区委区政府领导出席。

据了解，2021年“必吃榜”依托过去一年大众点评用户贡献的上亿条真实消费评价数据综合评选而出。广大消费者在真实体验后撰写的评价，不仅是一份简单的就餐体验分享，更是对美好生活的真实记录。大众点评数据显示，“好吃”是过去一年用户真实评价中提及率最高的关键词。2021年“必吃榜”的100多个评价指标中，口味分正是最重要的指标。对于线下餐饮商户来说，长期稳定为消费者提供高水准服务是一大考验，必吃榜将稳定的品控作为重要参考指标。

同时，消费者愈发关注服务、环境等全方位体验，涉及相关关键词的评价呈现逐年上涨趋势。必吃榜结合消费者对口味的追求，综合考察商户的环境、服务、本地特色等指标，评选出具备口味好、价格亲民、综合体验价佳的餐厅。

伴随消费者“舌尖上的变迁”，今年榜单中有566家“新面孔”。北京、上海是大多数餐饮流行趋势的发源地和试验田，餐饮消费者表现活跃，丰富多样的餐饮业态为消费者就餐提供更多选择的可能，全新上榜餐厅数量最多。

近年来，越来越多消费者拥有了更强大的美食文化自信，对本地特色餐饮的认可程度不断提升。从今年榜单看，中餐门店数947家，占比高达76%，较2017年高出5.4个百分点。

从细分品类来看，中国胃更偏爱中国菜。在榜单中，带有地域风味的特色小吃共上榜190家，火锅保持高热度不减，上榜门店数达173家，其中20岁以下的必吃榜食客中，每两笔消费就有一笔来自火锅。

由于每座城市都有独特的饮食文化，必吃榜因此成为年轻人品味城市特色美食、深度探索城市的小帮手。在2021年“必吃榜”餐厅的用户评价中，与“打卡”、“特色”关键词相关的评价数分别在10万条左右。

消费者每一次为吃而来的打卡消费，都会为区域美食带来新的发展机遇，帮助本土美食拥抱更大的消费市场，提升城市知名度。据介绍，2021年“必吃榜”入围榜单发布仅2周，扬州、兰州、贵阳三地入围商户的异地用户访问量占比高达7成以上。

广州早茶的代表陶陶居，每到一座城市都能引起排队打卡热潮。过去4年，陶陶居共有7家门店入选必吃榜，“年轻消费者对中国传统美食的认可程度在不断提升，我们发现，有消费者专程从全国各地飞到广州，只为寻味陶陶居141年历史的老店。这让我们更加坚信，最好的传承就是与时俱进。”其品牌总经理王晓柳表示，“年轻一代消费者是广府饮食文化重要的传播者，陶陶居虽老，但活力十足，我们用潮流的手法展现经典的广府文化特色，让美食不仅好吃还要好看，让百年老店永远年轻。”

从2017年到2021年的5年间，累计有44亿人次在线上访问过必吃榜餐厅，有5亿人次到店体验必吃榜餐厅的美味。榜单显示，“85后”是最大的消费群体，“95后”是典型的吃货新星，过去4年用户数占比翻倍。

此外，为保障广大消费者的就餐体验，大众点评“必吃榜”严格把关所有上榜商家都是“消费者真实体验后认可和推荐的”。

“一个吃货的力量是渺小的，千千万万个吃货汇聚起来的力量是无穷的。”大众点评榜单产品负责人表示，“大众点评必吃榜诞生的初衷，是为了给追求品质生活的消费者拓展更丰富的消费场景，帮助消费者发现更多生活中的美好。2021年是必吃榜迈向下一阶段的关键一年，我们怀揣初心再出发，帮更多中国人吃得更好、更会吃。”