在外就餐如何低盐少油？健康餐厅了解一下！

制图：张文婷

随着生活节奏的加快，越来越多的人选择在外就餐或点外卖。但很多人在点外卖时也会有所顾虑，把一日三餐托付给餐饮外卖健康吗？尤其是带娃的家庭，因为孩子小不能摄入过多的盐、油等原因，对饮食要求较高，在外就餐就更加困难了。那么，有没有美味又健康的餐厅呢？

答案是：有！

近日，北京市疾控中心微信公众号公布了一批健康餐厅，什么样的餐厅才能称之为健康餐厅，健康餐厅都提供哪些服务呢？小编带你了解一下！

什么是健康餐厅？

具有相关许可资质，设有就餐场所，向社会公众提供健康饮食服务的餐饮企业。

健康餐厅的环境设施如何？

环境整洁，空气清新，温度适宜。

有可自由取阅的健康生活方式宣传资料，如折页、书籍等；有固定宣传形式，如菜单、张贴画、板报、桌布、餐具包装、订餐卡等。

在适当位置有健康生活方式支持工具展示，如居民膳食宝塔、控油壶、限盐罐、限盐勺、BMI转盘和腰围尺等。

什么样的餐厅可以称作健康餐厅？

1.管理人员和工作人员每半年累计接受2小时以上“减盐减油减糖”烹饪技巧、平衡膳食知识培训。

2.健康餐厅会改进烹饪方式，制作健康菜谱，标识低盐少油菜品，提供更多蒸煮方式制作的食品。

3.为提高厨师烹制健康菜品的技能，餐厅会组织健康菜品烹饪比赛，每年至少1次。

4.服务员在顾客点餐时，会主动介绍菜品的营养特点，引导消费者选择低盐少油、荤素搭配的菜品。

5.服务员会向顾客说明：餐厅可以根据顾客的需求减少菜品的盐、油使用量。

6.可以提供适合儿童、孕妇、老年人等人群的健康菜品、套餐。

7.把新鲜水果、奶类和饮用水作为餐厅供应的一部分。

8.销售小份或半份菜品、经济型套餐等，并提供饭菜打包服务。

9.控制膳食中油盐糖用量，控制每份菜肴的油、盐用量，并逐步减少。

10.至少有1名健康生活方式指导员，定期更新健康宣传材料，定期开展内部的健康生活方式宣传与指导，每月至少1次。（综合北京市疾控中心微信公众号消息）

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