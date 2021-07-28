夏景林：推动党建与医务双促进 引领医院高质量发展

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院高质量发展、党建业务融合等话题展开探讨。

温州医科大学附属第一医院党委书记夏景林在访谈中表示（点击观看视频），要坚持以党建引领公立医院高质量发展，充分发挥党员先锋模范作用，加强交流协作，推动党建与医务工作双促进。

回顾2020年的战“疫”过程，夏景林深有感触。他介绍，温州医科大学附属第一医院当时是收治危重症患者的省、市两级定点医院，面对突如其来的疫情，夏景林带领医院领导班子积极备战，成立医院新冠肺炎疫情防控工作领导小组，下设医疗救治、院感防控、综合协调、物资调配、监督检查等10个专项工作小组和65个专科新型肺炎防控工作小组，确保全院上下防控工作“零死角、零盲区、零疏漏”。

“2020年1月22日，医院党委开始向全院发布倡议书；2020年1月30日，为了加大思想动员力度，医院党委又发布了一份公开信；2020年2月1日，在温州市疫情略有好转的情况下，为了坚定大家攻坚克难的决心，医院党委又再度发起‘吹响防疫战斗冲锋号’的倡议。”夏景林表示，不同阶段的不同举措，让全院人员完成了一场漂亮的集结与动员，全院2000名党员纷纷带头响应，递交“请战书”“承诺书”，在做好防护的基础上，积极奋战在第一线。

夏景林认为，党建引领是全院“一盘棋”的制胜关键。以党建引领医院高质量发展，需要建立协同有效的组织机制，还需要形成大家认同的医院发展理念。目前，温州医科大学附属第一医院确定了“12345”发展理念：“1”是一个目标和宗旨；“2”是软件、硬件两手抓；“3”是推进安全、质量、文化三大战略；“4”是汇聚四种力量，包括咬住目标有定力、统一思想成合力、交流合作借外力、内部合作挖潜力；“5”是五大工程和五大行动，涵盖医院管理、信息化建设等多个方面。

夏景林介绍，为发挥党员先锋模范作用，医院目前施行“双培养”制度。“我们的科主任基本上都是党员，党员骨干也基本上都是业务的骨干。”他指出，各学科之间构建党支部也具有多学科合作意义，可以把一些比较相近的科室组成支部，一方面加强医生之间的交流沟通，另一方面也改善了患者的就医体验，逐步形成党建跟医务双促进局面。