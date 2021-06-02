访谈预告：夏景林谈“医联体建设构筑优质医疗服务体系”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月2日10:00，温州医科大学附属第一医院党委书记夏景林做客演播室，以“医联体建设构筑优质医疗服务体系”为主题进行访谈。

嘉宾简介

夏景林，温州医科大学附属第一医院党委书记，复旦大学附属中山医院肝肿瘤内科，主任医师，教授，博士生导师。

自2001年起，先后担任中山医院医务处副处长、人事处副处长、门诊办公室主任、院办主任、中山医院院长助理、复旦大学医院管理处处长、复旦大学附属闵行医院院长、复旦大学上海医学院副院长等职务。浙江卫生领军人才、上海领军人才、上海市优秀学科带头人。首届世界华人肿瘤医师协会主任委员、第二届世界华人肿瘤医师协会秘书长、中国医师协会临床精准医学专委会副主任委员、中国医师协会肝癌专业委员会副主任委员。

主要从事肝癌的基础和临床研究，在复杂肝癌的介入治疗、肿瘤血管生成、肝纤维化、肿瘤炎症微环境方面有较深的研究。

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