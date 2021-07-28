第一届化妆品监管科学大会在京召开

7月24日，由北京工商大学化妆品监管科学研究基地主办的第一届化妆品监管科学大会在北京召开。据了解，此次大会是化妆品行业首个聚焦监管科学的全国性活动，在《化妆品监督管理条例》及配套文件发布实施的大背景下，分设了“规划与决策”“务实与创新”两大主题环节。

第一届化妆品监管科学大会现场。 北京工商大学化妆品监管科学研究基地供图

在“规划与决策”环节中，北京工商大学党委书记黄先开致辞介绍了该校开展化妆品学术研究和学科建设的基本情况，表示将履行化妆品监管科学基地的使命，做好化妆品监管科学基础支持工作，建立具有“世界眼光、中国标准、首都风范”的化妆品监管科学研究基地。

黄先开致辞。 北京工商大学化妆品监管科学研究基地供图

国家药品监督管理局副局长颜江瑛在致辞时高度肯定了本次监管科学大会召开的意义，并指出全新的化妆品法制和技术支撑体系正在建立健全，化妆品产业将迎来前所未有的机遇。

颜江瑛致辞。 北京工商大学化妆品监管科学研究基地供图

中国科学院院士赵宇亮在致辞中，从科研的角度介绍了中国在化学和材料领域的科研优势以及对化妆品行业发展的影响，并提出打通基础研究、成果转化和产品生产三位一体的完整科技创新链，将对推动化妆品行业的发展起到积极作用。

赵宇亮致辞。 北京工商大学化妆品监管科学研究基地供图

国家药品监督管理局化妆品监督管理司司长李金菊、国家药品监督管理局科技和国际合作司司长秦晓岺、国家药品监督管理局科技和国际合作司原一级巡视员毛振宾和中国食品药品检定研究院副院长路勇结合当前化妆品监管现状，分别从全新化妆品监管体系的建立、化妆品监管科学的重点研究项目、化妆品监管科学的内涵与建设方向以及化妆品监管技术支撑体系建设情况，介绍了当前化妆品监管体系的基本情况和化妆品监管科学建设布局。

在“务实与创新”主题发言环节，北京大学第一医院皮肤科实验室总干事仲少敏、北京日用化学研究所所长徐良、北京工商大学中国化妆品研究中心主任董银卯分别以《皮肤屏障与化妆品功效安全》《儿童化妆品的研发及法规管理》和《中国特色植物资源化妆品及原料发展思考》为题，从皮肤科学、产品合规性研发和中国特色植物资源3个角度诠释了化妆品监管科学中全周期、多学科共同发展的理念。

此外，来自化妆品科研领域的多名代表还以科技赋能化妆品技术革新与理念提升为中心，分别以《中国特色植物·全光谱抗光老化防御对策——针对亚洲III-IV型皮肤的特异性防晒产品开发》《华熙生物的“双引擎”》《专注人，植德美》《中国特色植物开发与应用——E+W，融合东方智慧与西方科技》为题进行专题演讲。

据介绍，本次大会的举办将对规范行业发展、审评审批科学决策等方面将起到积极作用。同时，化妆品监管科学研究的稳步开展，也将为在化妆品领域落实“四个最严”要求，深化“放管服”改革，推动行业向着高水平高质量方向发展提供有力支撑。