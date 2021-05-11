据新华社北京5月10日电 国务院办公厅日前印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》指出，药品安全事关人民群众身体健康和生命安全。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持人民至上、生命至上，落实“四个最严”要求，深化审评审批制度改革，持续推进监管创新，加强监管队伍建设，加快建立健全科学、高效、权威的药品监管体系，坚决守住药品安全底线，进一步提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平，推动我国从制药大国向制药强国跨越，更好满足人民群众对药品安全的需求。《实施意见》明确六个方面18项重点工作。

一是完善法规和标准体系建设。二是提高审评能力，优化审评机制。三是完善检查执法体系和办案机制，强化部门协同。四是提高检验检测能力，完善应急管理体系。五是完善信息化追溯体系，提升“互联网+药品监管”应用服务水平。六是实施中国药品监管科学行动计划，提升监管队伍素质和监管国际化水平。

《实施意见》强调，要加强组织领导、完善治理机制、强化政策保障、优化人事管理、激励担当作为，全面加强药品监管能力建设，更好保护和促进人民群众身体健康。