官方一周内多次强调 非常情况下，地铁该停就停

7月27日，郑州地铁5号线“7.20事件”情况公布，有14人不幸遇难。

在郑州持续遭遇极端特大暴雨的情况下，郑州地铁为何没及时停运也持续引发关注。

记者注意到，自事件发生一周以来，多个部门下发紧急通知或召开会议，要求极端天气等非常情况下，地铁该停运就停运。

图为郑州地铁五号线沙口路站出站口。 中新社记者 李贵刚 摄

7月21日，交通运输部办公厅印发《关于切实做好城市轨道交通防汛工作的紧急通知》，运营单位要充分吸取近期发生的雨水倒灌事件教训，进一步调整完善应急预案，对超设计暴雨强度等非常规情况，采取停运列车、疏散乘客、关闭车站等应急措施。

7月26日，国家发改委公布《关于加强城市重要基础设施安全防护工作的紧急通知》，通知强调，一旦出现极端天气等非常情况，要坚决即时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运。

7月26日，国务院安委办、国家防办、应急管理部、交通运输部联合召开全国城市地铁安全防范专题视频会议。会议指出，遇有突发事件、自然灾害等危及运营安全，地铁运营单位要依法果断处置，按规定暂停部分区段或者全线网的运营。

近日，国务院安全生产委员会、国家防汛抗旱总指挥部印发《关于切实加强城市安全工作的通知》，地铁建设和运营公司要全面开展防淹应急措施自查自纠，彻底整改存在的突出问题隐患，尤其是对地势低洼车站、过渡段、长大区间等关键区域，要重点检查排水设备设施的能力，进一步加强安全风险巡查监测，对超设计暴雨强度等非常规的情况要及时采取停运列车、疏散乘客、关闭车站等应急措施。

通知还要求，要面向广大市民广泛深入宣传防汛排涝知识，视情停学、暂停户外文体和商业活动，提前关闭旅游景区和在建工地，及时关停地铁、地下商场、地下停车场等地下空间。（记者 李金磊）