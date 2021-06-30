北京：6月30日12时起 多条公交地铁调整运营

记者从市交通委获悉，公交、地铁部门根据北京市公安局《关于庆祝中国共产党成立100周年大会期间采取交通管制的通告》的要求，从6月30日12时起,陆续对相关公交线路、地铁车站及线路进行运营调整。明后两天庆祝活动交通管制期间，80条公交线调整运营、多条地铁陆续封站。

公交

明日12时起80条线路调整运营

地面公交方面，6月30日12时至7月1日活动结束（具体时间以现场交通管制结束时间为准），80条线路将调整运营安排，其中：停驶6条、区间56条、绕行甩站18条。

6月30日12时起，2路(双庙-宽街路口南)、5路(菜户营桥-北土城公交场站)等公交线路陆续采取发区间车、绕行甩站等运营调整措施。10路(南菜园-航天桥东)、111路(白石桥东-崇文门）、124路(大屯东-西四丁字街)等6条线路，从6月30日19时起至7月1日交通管制结束，双向停驶。

地面公交部门将根据交通管制和地铁调整运营的情况制定调度预案，加强运营监控、采取增发车次、配备机动车等灵活调度措施，努力减少交通管制对线路的影响，保障运营秩序。

地铁

多条地铁停运封站

轨道交通方面，6月30日17时至当日末班车止，地铁1号线、2号线、4号线、大兴线、5号线等线路部分车站将陆续封闭。

7月1日首班车至6时30分，地铁1号线、2号线、4号线、大兴线、5号线全线停运，6时30分后陆续恢复运营，但部分车站和线路将继续采取封闭措施，直至交通管制结束后，全面恢复；6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、13号线、14号线、15号线、16号线、八通线、亦庄线和首都机场线首班车起，部分车站封闭，请广大乘客提前规划行程。

提醒

避开八通线与1号线换乘

7月1日首班车至11时30分，地铁1号线西单至四惠东区段停运，八通线四惠站封闭，四惠东站停止与1号线换乘。居住在八通线北侧的乘客，可往北乘坐地铁6号线进出城；居住在八通线南侧的乘客，可往南乘坐地铁7号线进出城，尽量避开八通线与1号线的换乘。

同时，公交集团将在四惠东站加开666路经八王坟到大北窑东的区间车，方便乘客到达国贸地区。国贸地区的乘客可就近从10号线金台夕照站进入轨道交通路网。

7月1日，地铁5号线宋家庄站封闭期间，停止与10号线和亦庄线的换乘，但10号线和亦庄线之间可以在宋家庄站换乘。有从5号线换乘亦庄线的乘客，6时30分以后可提前从5号线的惠新西街南口站换乘10号线，或从5号线蒲黄榆站换乘14号线，在十里河站换乘10号线，通过10号线在宋家庄站换乘亦庄线。7月1日首班车至12时，地铁5号线天通苑北站封闭，乘客可乘坐地面公交430路或快速公交3号线，到达地铁天通苑站，换乘地铁。 （记者 孙宏阳）