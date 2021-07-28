中蒙关于进一步加强抗疫合作的联合声明

(2021年7月27日)

2021年7月27日，蒙古国外长巴特策策格对华进行正式访问期间，中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅同巴特策策格外长在天津举行会谈。双方就进一步加强抗击新冠肺炎疫情合作深入交换了意见。

蒙方高度评价中国抗疫取得的重大成就，感谢中方向蒙方提供医疗物资和疫苗援助，分享防控诊疗经验。中方感谢蒙方对中方抗疫给予的物资援助和暖心支持。双方高度评价两国保持相互病例“零输入”。

双方达成以下共识：

一、秉持同舟共济、共克时艰精神，继续深化合作、相互支持，努力实现抗疫情、稳经济、保民生的共同目标，推动中蒙传统友谊和中蒙全面战略伙伴关系不断深化。

二、持续做好各自疫情防控，密切协调合作，巩固相互病例“零输入”态势。继续加强疫苗合作，加强防控监测、诊疗经验交流和信息共享，扩大公共卫生、传统医药等领域交流合作，合力构建卫生健康共同体。

三、统筹推进疫情防控和经贸合作，继续用好应对疫情联防联控合作机制和中蒙边境口岸“绿色通道”，在做好疫情防控基础上，努力保障货物通关顺畅，保持经贸合作稳中向好发展势头。

四、就抗疫领域相关信息系统建设、数据交互方式等加强沟通，积极探讨在最大限度严格做好防疫工作前提下，稳步恢复中蒙人员往来。

五、坚定支持多边主义和国际合作，反对单边主义。呼吁国际社会提振信心、加强协调，增强人类命运共同体意识，共同有效应对新冠肺炎疫情。

六、欢迎世界卫生组织发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，强调溯源是一项科学工作，不应政治化。呼吁世卫组织秘书处根据世卫大会有关决议，同成员国开展合作，推进全球溯源研究。