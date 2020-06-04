“食用级”护肤品：又一种套路营销？

“厨房食用级”“对身体有益的食物对肌肤同样有益”“你可以把我们的万用油加进你的早餐沙冰里食用”“100%天然无合成的润肤霜”……关于护肤，总有层出不穷的新概念冒出来，如今“可食用”俨然成为最热门的概念。据《科技日报》报道，有关商家宣称，与其他化妆品相比，“可食用”级护肤品具有更高的天然性和安全性，其成分甚至达到可食用级别。

“食用级”护肤品，真的适用吗？对这一问题的回答，需要分两步走。首先，“食用级”护肤品，真的能够食用吗？化妆品与食品属于不同行业，二者使用部位不同，吸收成分不同，所用原料及产品指标要求、禁限用要求，所执行的规范、检验标准均不一样。正如专业人士指出的，从现有的标准以及规范来说，化妆品是不可以食用的，亦不存在“可食用”级化妆品这个概念。

其次，即便能够食用，就一定是好的吗？专家指出，或许有些成分是可以食用的，但并不是所有成分都能够食用，而且能够食用的，也未必适合护肤。正如人吃五谷杂粮，但五谷杂粮不可用于护肤。一些食物中的个别成分的确可以起到护肤的作用，但这些成分并不是通过直接涂抹吸收的。原因很简单，食物里的成分很多都是大分子，很难实现透皮吸收，如果盲目添加可食用成分，有可能起到反作用。

如果明明不能食用，却标注“食用级”，这就涉嫌虚假营销。如果部分成分确实可以食用，可能涉及概念营销，对其行为认定就有些困难。问题的复杂性或许正在这里。

全球知名的商业资讯专家赫克托·麦克唐纳在《后真相时代》一书中说，在假新闻和另类事实大行其道的时代，公众重视对真相的关注，然而真相并不像看上去那么简单，有可能被传达者肢解、扭曲和掩盖，于是出现了“片面真相”。某些商家炒作所谓“食用级”护肤品，就类似“片面真相”。

“片面真相”迷惑之处在于，就某个细节而言，它可能是真的，但片面不代表全面，局部不代表整体。片面真相反而成为商家惯用伎俩——比如一台电脑，有些厂家吹嘘内在如何强大，但内存只是电脑的一个指标，一台电脑的性能构成是很复杂的，远不只是加内存条的问题。同样，即便有些护肤品的个别成分能够食用，并不代表这款护肤品就好。

商家之所以给商品打上“可食用”的标签，是摸准了消费者追求“纯天然”的心理。随着社会的发展，人们享受科技进步的同时也对吃穿用的商品变得警惕，尤其是对以添加剂为代表的现代化学，感到忧虑甚至害怕。有些商家就利用消费者这种心理，“投其所好”地加以宣传包装。其实，添加剂并不必然有害，而正如专家所说，未经过认证的“天然”或“有机”产品，反倒可能存在隐患。这虽然涉及到公众科学素养问题，但是不可以作为商家提供片面真相，进行概念性营销的理由。

“食用级”护肤品可能又是一种套路营销，其模棱两可、似是而非的说明，不仅存在法律上的认定困难，还给监管带来了挑战。这就需要监管部门提高科学素养和专业水平，及时提醒消费者。另外，商家营销也应诚信为本，套路玩多了，当心把自己绕进去。