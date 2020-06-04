热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“食用级”护肤品：又一种套路营销？

东原

2020年06月04日08:22 来源：北京青年报

“厨房食用级”“对身体有益的食物对肌肤同样有益”“你可以把我们的万用油加进你的早餐沙冰里食用”“100%天然无合成的润肤霜”……关于护肤，总有层出不穷的新概念冒出来，如今“可食用”俨然成为最热门的概念。据《科技日报》报道，有关商家宣称，与其他化妆品相比，“可食用”级护肤品具有更高的天然性和安全性，其成分甚至达到可食用级别。

“食用级”护肤品，真的适用吗？对这一问题的回答，需要分两步走。首先，“食用级”护肤品，真的能够食用吗？化妆品与食品属于不同行业，二者使用部位不同，吸收成分不同，所用原料及产品指标要求、禁限用要求，所执行的规范、检验标准均不一样。正如专业人士指出的，从现有的标准以及规范来说，化妆品是不可以食用的，亦不存在“可食用”级化妆品这个概念。

其次，即便能够食用，就一定是好的吗？专家指出，或许有些成分是可以食用的，但并不是所有成分都能够食用，而且能够食用的，也未必适合护肤。正如人吃五谷杂粮，但五谷杂粮不可用于护肤。一些食物中的个别成分的确可以起到护肤的作用，但这些成分并不是通过直接涂抹吸收的。原因很简单，食物里的成分很多都是大分子，很难实现透皮吸收，如果盲目添加可食用成分，有可能起到反作用。

如果明明不能食用，却标注“食用级”，这就涉嫌虚假营销。如果部分成分确实可以食用，可能涉及概念营销，对其行为认定就有些困难。问题的复杂性或许正在这里。

全球知名的商业资讯专家赫克托·麦克唐纳在《后真相时代》一书中说，在假新闻和另类事实大行其道的时代，公众重视对真相的关注，然而真相并不像看上去那么简单，有可能被传达者肢解、扭曲和掩盖，于是出现了“片面真相”。某些商家炒作所谓“食用级”护肤品，就类似“片面真相”。

“片面真相”迷惑之处在于，就某个细节而言，它可能是真的，但片面不代表全面，局部不代表整体。片面真相反而成为商家惯用伎俩——比如一台电脑，有些厂家吹嘘内在如何强大，但内存只是电脑的一个指标，一台电脑的性能构成是很复杂的，远不只是加内存条的问题。同样，即便有些护肤品的个别成分能够食用，并不代表这款护肤品就好。

商家之所以给商品打上“可食用”的标签，是摸准了消费者追求“纯天然”的心理。随着社会的发展，人们享受科技进步的同时也对吃穿用的商品变得警惕，尤其是对以添加剂为代表的现代化学，感到忧虑甚至害怕。有些商家就利用消费者这种心理，“投其所好”地加以宣传包装。其实，添加剂并不必然有害，而正如专家所说，未经过认证的“天然”或“有机”产品，反倒可能存在隐患。这虽然涉及到公众科学素养问题，但是不可以作为商家提供片面真相，进行概念性营销的理由。

“食用级”护肤品可能又是一种套路营销，其模棱两可、似是而非的说明，不仅存在法律上的认定困难，还给监管带来了挑战。这就需要监管部门提高科学素养和专业水平，及时提醒消费者。另外，商家营销也应诚信为本，套路玩多了，当心把自己绕进去。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn