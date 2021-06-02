尊重科学才能有效溯源

在病毒溯源的过程中，任何对科学精神的偏离都是对历史、对全人类的不负责任

把专业的事交给专业的人做，这是常识。但在新冠病毒溯源这一严肃复杂的科学问题上，美国一些政客和媒体偏要越俎代庖，企图以政治偏见干预科学研究，以政治谎言歪曲客观事实。一个科技大国，却站在科学对立面，毫无底线地兜售“实验室泄漏论”。这种不可理喻的行径，严重干扰病毒溯源国际合作，毒化全球抗疫合作，损害全人类共同利益。

病毒溯源重要且复杂、敏感，必须坚持专业性、公正性和建设性。病毒溯源应以科学为依据，由世界卫生组织主导，让科学家和医学专家在全球范围内进行考察研究。病毒溯源要排除各种政治干扰，尊重各国主权平等，反对任何“有罪推定”。考察应覆盖所有与疫情密切关联的国家，坚持公开透明和客观理性。病毒溯源的目的是增进对病毒的科学认知，以便今后更好地应对重大传染性疾病，溯源应有利于增强联合国各系统履职功能和各国团结协作，有利于完善全球公共卫生体系和治理能力。这是国际社会的广泛共识。

在基于事实、尊重科学的基础上，中国率先同世卫组织开展联合溯源研究，以实际行动作出了表率。中国同世卫组织一道制定了全球新冠病毒溯源科学合作计划的中国部分。今年初，中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组34名中外专家，在武汉开展了为期28天的全球溯源研究中国部分工作。专家组国际专家积极评价中方开放、透明、负责任的态度：“想去的地方都去了，想见的人都见了”，中方开放程度“始料未及”，武汉之行成果“超出预期”。对于美国个别媒体所谓专家组在武汉“无法获得原始数据”的报道，世卫组织专家及相关研究人员斥其“故意歪曲”“断章取义”“令人失望”。

中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究成果客观、科学、权威，经得起历史检验。在长达120页的报告中，联合专家组对新冠病毒引入人类4种传播途径的可能性进行了定性风险评估，结果显示新冠病毒“可能至比较可能”从原始动物宿主直接传人，“比较可能至非常可能”经由中间宿主引入人类，“可能”通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人。正是基于这一科学结论，联合专家组外方组长彼得·安巴雷克明确指出，在未来新冠病毒溯源的相关工作中，不会就“实验室传人”开展工作。

美国一些政客和媒体顽固地炒冷饭，继续拿“实验室泄漏”说事，但却拿不出什么证据，最终只会自取其辱。美国流行病学家休姆·菲尔德指出，将科学政治化无助于确定新冠病毒的起源，只会激起怀疑与不信任。他近日在社交媒体上严词驳斥西方媒体相关报道：“请放下你的偏见和过时的文化帝国主义。”英国惠康基金会总监杰里米·法勒也直言，新冠病毒起源的答案只能在可靠的科学证据中寻找，“那些出于政治目的、无根据的谣言或阴谋论没有容身之地”。

正如世卫组织所指出的，病毒溯源问题就像一幅巨大的拼图，专家组在武汉的工作只是其中一些小板块。除武汉之外，世卫组织专家组也应在早期病毒可能存在的全球其他地方展开工作，这样才有可能全面、客观、科学地描绘病毒传播图谱。在病毒溯源的过程中，任何对科学精神的偏离都是对历史、对全人类的不负责任。

《 人民日报 》（ 2021年06月02日 03 版）