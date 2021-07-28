为守护人类健康提供中国方案（人民时评）

什么样的努力，能让一个国家在数十年时间内，将一种严重危害人民健康和生命安全的传染病本土病例从每年3000万降到0？

前不久，世界卫生组织宣布中国通过消除疟疾认证。这是继天花、脊髓灰质炎、丝虫病、新生儿破伤风之后，我国消除的又一个重大传染病。消除疟疾是中国卫生事业的一大壮举，也是中国为人类健康和世界人权进步作出的重大贡献。相关消息在世界范围内引发关注，也让中国智慧、中国方案、中国担当赢得称赞。

疟疾是一种寄生虫病，症状表现为发热、发冷、寒颤交替进行，严重的还会导致死亡，其传播途径主要为蚊子叮咬或者输入带疟原虫者的血液。疟疾曾经是我国流行历史最久远、影响范围最广、危害最严重的传染病之一。新中国成立前，每年约有3000万疟疾病例，病死率高达1%。新中国成立后，党和政府领导人民抗击疟疾，经过了重点调查和防治、控制严重流行、降低发病率、巩固防治成果、消除疟疾等5个阶段的艰苦历程。

在此过程中，我国形成了科学精准的疟疾防控策略，建立了灵敏高效的报告、检测、治疗、监测和应急处置系统，具备了防止疟疾输入再传播的能力；研制青蒿素等抗疟特效药，完善治疗方案；创新消除疟疾“1—3—7”工作规范，即1天内完成疟疾病例报告、3天内完成病例复核和流行病学调查、7天内完成疫点调查处置；强化多部门和区域联防联控，加强边境地区防控合作。这些中国智慧、中国经验，为全球疟疾控制和消除贡献了力量。

消除疟疾的中国方案来之不易。中国地域广阔、人口众多，需要在资金投入有限的情况下寻找低成本却强有力、人人可及的疾病预防控制策略。遵循“早发现、早诊断、早治疗”的原则，我国建立了多部门、区域联防联控的监测体系，发现疫点即启动流行病学个案调查，进而追踪线索，发现潜在感染人群，诊治患者，处理疫点。我国从上世纪50年代起开展爱国卫生运动，推动人们形成讲卫生、预防和控制疾病的意识，为消灭疟疾提供了良好群众基础。多部门合作、社区防控、基层提供的免费基本公共卫生服务，从城市到县、乡、村的多级医疗卫生体系，国家、省、市、县四级疾病预防控制体系……强大的公共卫生体系，为监测、报告、诊断、救治病例提供了坚实力量。在救治过程中，我国传承几千年的中医药发挥了重要作用。以屠呦呦为代表的科研工作者，成功提取治疗疟疾的特效药物青蒿素，弥补了当时特效药物的空白，大幅提高了疟疾患者的药物可及性。

按世界卫生组织的标准，一个国家连续3年没有本土疟疾病例，同时建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案，有能力防止疟疾再传播，才能获得消除疟疾认证。正因中国方案立足本国国情，构筑起密实、强大的疟疾预防控制体系，我国才得以通过世卫组织严格的认证标准。将肆虐几千年的疾病从中华大地上消除，体现了中国共产党的坚强领导和人民至上、生命至上理念，映照着爱国卫生运动、脱贫攻坚和经济社会发展的综合成效，充分彰显了我国社会主义制度的显著优势，展现了我国履行国际义务、践行国际承诺的负责任大国形象。

疾病的传播没有国界。通过消除疟疾认证之后，这套行之有效的中国方案还需继续发挥作用，日常监测、报告、诊断、治疗的精准防控措施依然不能松懈。面向未来，我国仍要进一步巩固消除疟疾成果，加快推进健康中国建设，与世界各国一起推动完善全球公共卫生治理体系，打造人类卫生健康共同体，为实现“无疟疾世界”、守护人类健康继续贡献中国力量。

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 07 版）