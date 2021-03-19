全国政协委员胡豫：公立医院高质量发展要做好人才管理和文化建设

人民网北京3月18日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“开启新征程，推进公立医院高质量发展”的专场论坛上，全国政协委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫表示，公立医院发展要坚持办医为民，做到患者和职工满意度双提升。

全国政协委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫。受访者供图

“‘大医治未病，疾病预防为先’是提高医疗效率和医院高质量发展的重要思路。”胡豫表示，三级公立医院是我国医疗服务体系的主体和健康中国建设的中坚力量，其高质量发展始终要坚持办医为民，要让老百姓看得好病也看得起病。

胡豫认为，公立医院高质量发展要围绕三个方向进行。一是要以学科和人才为中心，提高技术水平，加强临床科研，培养人才，孵化新技术，产生新模式；二是要以文化建设为支撑，以人民健康为中心推动现代医院管理制度建设；三要树立大卫生、大健康的理念，以预防为先、医防融合、医养融合将医疗服务向全生命周期延伸，做好精准防控、物资储备，并完善好工作机制。

“我们要不断优化流程，提升服务品质，突出以人为本的管理理念。”胡豫说，要让患者和医务工作者满意，医院改革才能有持续性。