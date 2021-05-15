2021全民营养周暨“5·20”中国学生营养日活动在京启动

启动会现场。人民网记者 乔业琼摄

人民网北京5月15日电 （记者乔业琼）“让孩子们在学校吃得既安全，又有营养，是当前学校管理面临的重要任务之一。”教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊表示。

5月15日，2021全民营养周暨“5·20”中国学生营养日活动的主场启动会在京举办。启动会由国家卫生健康委员会、国民营养健康指导委员会、国家食物与营养咨询委员会主办，中国营养学会、中国学生营养与健康促进会、中国疾控中心营养与健康所、农业农村部食物与营养发展研究所、中国科学院上海营养与健康研究所、国家食品安全风险评估中心承办。

国家卫生健康委食品司司长刘金峰在启动会上致辞。他强调，营养健康需要全社会共同关注，要坚持以人民健康为中心，大力普及营养健康知识与技能，鼓励各方参与、共建共享，提升全民营养健康的质量和水平。

国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山表示，今年“全民营养周”的主题是“合理膳食 营养惠万家”，蕴含着全社会共建营养健康家庭的核心理念，是推进健康中国战略实施的题中应有之义。

会上，中国营养学会理事长杨月欣发布了2021全民营养周和“5·20”中国学生营养日的主题，分别是“合理膳食 营养惠万家”和“珍惜盘中餐 粒粒助健康”。杨月欣表示，今年的全民营养周和“5·20”中国学生营养日，聚焦“平衡/合理膳食”，旨在提倡营养配餐、分餐公筷、珍惜食物不浪费，推进健康家庭、健康学校、健康食堂、健康餐厅的建设，推动国民健康饮食习惯的形成和巩固，将健康中国合理膳食行动落到实处。

会上还发布了由国民营养健康指导委员会办公室、中国营养学会、中国学生营养与健康促进会、中国疾控中心营养与健康所、农业农村部食物与营养发展研究所、国家食品安全风险评估中心联合发起的“献礼建党百年：合理膳食 营养惠万家”倡议，在全社会营造推行健康家庭的良好氛围，形成营养、健康、不浪费的生活方式。

来自全国31个省（区、市）营养健康志愿者代表通过“云连线”的方式共同启动合理膳食“百千万”志愿行动。合理膳食百千万志愿行动将通过建立长期开放的志愿者活动平台，形成由百名国家级营养科普专家、千名省级营养科普专业人才和万名营养志愿者组成的“百千万”营养指导服务阶梯，由点及面，把营养健康知识传递到千家万户。

2021年全民营养周已正式拉开序幕，接下来的一周（5月17-23日），全国各地将聚焦“合理膳食 营养惠万家”主题，围绕营养配餐、分餐公筷、珍惜食物不浪费等，掀起全民践行合理膳食行动的高潮，向建党百年献礼。