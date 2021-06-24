四部委联合发文 建设营养与健康学校

人民网北京6月24日电 （记者乔业琼）为适应儿童青少年生长发育需要，推动学校营养与健康工作，规范学校营养与健康相关管理行为，近日，国家卫生健康委、教育部、市场监管总局、体育总局联合印发《营养与健康学校建设指南》（以下简称《指南》）。

在健康教育一章中，《指南》要求，明确健康教育课程课时安排。以班级为单位的健康教育课程开课率达到100%，每学期至少6学时。并且需配备有资质的专（兼）职健康教育教师，定期接受相关培训。

针对食品安全，《指南》要求，学校食堂要实施“明厨亮灶”，鼓励运用“互联网+明厨亮灶”加强对食品加工制作全过程的监督。并提出建立学校相关负责人陪餐制度和家长陪餐制度，制定陪餐计划，明确陪餐人员和要求，做好陪餐记录。

如何保障膳食营养？《指南》建议，学生餐每餐供应的食物要包括谷薯杂豆类、蔬菜水果类、水产畜禽蛋类、奶及大豆类4类食物中的3类及以上。食物种类每天至少达到12种，每周至少25种。学生餐要采用合理的烹调方法，尽量减少煎、炸等可能产生有毒有害物质的烹调方式。采取有效措施，逐步降低盐、油和糖的用量。

在运动保障中，《指南》要求，学生每天在校需要进行至少1小时符合要求的阳光体育运动，包括但不限于拉伸练习、平衡灵敏协调练习、心肺耐力练习、力量练习、脊柱健康练习和骨质增强型运动。学生体质健康标准测试优良率小学达到80%以上、初中75%以上、普通高中及中等职业学校70%以上。

在卫生环境建设一章中，《指南》要求，要科学合理使用电子产品，教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%。采购符合标准的可调节课桌椅，每间教室内至少配置2种不同高低型号，教室内学生应当每人一张。根据学生座位视角、教室采光照明状况、学生视力变化情况及卫生防疫要求，每月调整学生座位与间隔距离，每学期个性化调整学生课桌椅高度，使其适应学生生长发育变化。

另外，《指南》还要求，建设无烟校园，校园内全面禁止吸烟，设置禁止吸烟标识。

“《指南》对推进营养与健康学校建设很有意义。”中国学生营养与健康促进会学校卫生分会主任委员马迎华在采访中表示，通过“营养与健康学校”这一示范窗口，将搭建从学校到家庭再到社会的传递链，传播科学的健康知识，倡导每一个人都是自己健康的第一责任人的理念，培养学生及其家庭成员乃至全社会公民的健康行为与生活方式。