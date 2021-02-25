国家卫健委：开展营养改善行动 巩固脱贫攻坚成果

人民网北京2月25日电 (记者乔业琼)广大脱贫地区在经济上脱贫以后，在营养改善方面的需求日渐显著。助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，国家卫生健康委食品司食品营养处处长徐娇在采访中表示，下一步，卫健委将定点开展乡村振兴相关工作，持续巩固脱贫攻坚成果。

报告发布会现场。摄影：乔业琼

2月25日上午，中国营养学会组织编写的《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》（以下简称《报告》）正式发布。在记者问答环节，针对如何改善脱贫地区营养不良等问题，徐娇介绍了卫健委脱贫攻坚战三年行动在营养改善方面的相关工作。

一是营养扶贫。持续深入实施贫困地区儿童营养改善、农村义务教育学生营养改善等公共卫生项目；针对特殊地区、特殊人群，因地制宜组织起草相关标准，开展营养扶贫；支持爱心企业开展定点扶贫工作，针对婴幼儿、孕产妇和65岁以上老年人免费发放营养品。同期开展营养状况的监测和评价，结果显示，相关群体的健康状况指标得到了提升。

二是产业扶贫。在20个省份开展食药物质试点，通过产业扶贫提升基层“造血”能力；多省出台地方特色食品标准，促进当地营养健康产业高速发展。

三是党建扶贫。打造健康小屋，开展营养健康知识培训，改善村卫生室的设施设备；筹措资金，建立活动中心，加强营养人才队伍培育，提升食品安全和营养健康素养，助力学校开展营养餐供应等。