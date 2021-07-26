近期连续发生局部疫情 加快疫苗接种仍是防疫关键

近期连续发生的几次局部疫情充分表明，面对传播速度更快、病毒载量更高的变异毒株，国产新冠病毒疫苗具有较好的保护效力。进一步扩大接种覆盖面，持续提高人群接种率，仍是我国疫情防控工作的当务之急。我国累计接种新冠疫苗已突破15亿剂次大关，接种工作进展迅速，近期发生的疫情提醒我们要继续做好接种工作，以不断堵住各种风险“漏洞”。

7月25日，南京市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会，南京市卫健委通报该市第一轮全员核酸检测结果：三天共计检测920.9万人份，截至7月24日24时，共发现57例阳性。为阻止疫情传播，南京市于7月25日上午11时起对全市常住人口、来宁人员开展第二轮全员核酸检测。

云南疫情尚未完全平息，江苏南京又有本土疫情发生。当前，国际疫情形势不容乐观，变异毒株已经扩散至上百个国家和地区，波及我多个邻国及周边地区。外部环境导致我国外防输入压力巨大，局部本土疫情防控压力随之加大。

之前，广东疫情应急处置为我国有效应对变异株疫情积累了宝贵经验。此次南京疫情发生后，相关检测和防控工作按照有关要求有条不紊地开展。目前，南京市除了开展第二轮全员核酸检测，同时倡导“非必要不离开”，确需离城市民要准备好48小时内核酸检测阴性证明，并提前申领健康码。

尽管南京疫情处置工作有序进行，仍需高度警惕的是，此次疫情已经“外溢”，传播链涉及广东、辽宁、安徽、四川多个省份。7月20日，南京禄口机场多名工作人员检出新冠阳性后，辽宁沈阳、安徽和县、广东中山、四川绵阳等地先后发现有南京旅居史的本地新冠感染者。此次南京发生疫情和出现相关外溢病例，再次给全国各地敲响了警钟，疫情防控容不得半点儿马虎。尤其是人口密集且拥有国际机场口岸的大城市，从机场到隔离酒店、定点医院等各个环节，都绝不能有松口气、歇歇脚的想法。

此次南京疫情除了来势迅疾，还有一个显著特点令人关注——目前没有重症病例出现。截至7月24日24时，共发现57例阳性，其中37例确诊病例生命体征平稳，基本属于普通型或轻型患者，另外20例是无症状感染者。南京确诊病例之所以症状不严重，是因为相关病患大部分都接种过疫苗。事实证明，接种过疫苗的病例，总体上症状都比较轻，转为重型几率较低，且病程较短。

南京疫情至少带来两个重要启示。首先是，尽管重点人群的新冠疫苗接种已普遍开展，但是完成了接种并不意味着可以高枕无忧。接种了新冠疫苗，在接触到病毒后依然有被感染的风险。打了疫苗仍然要坚持科学戴口罩，要继续做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线等“防疫几件事”。

南京疫情带来的另一个重要启示是，疫苗是有效的，疫苗接种对疫情防控具有重要作用，加快疫苗接种仍是当前疫情防控工作的关键。疫苗的保护作用可以分为三级，一级预防是防感染，二级预防是防发病，使轻症不变成重症甚至发展至死亡，三级预防是防传播。我们现在的疫苗主要定位是二级预防，保护率是针对发病的，一些人打完疫苗也可能被感染，但转为重型病例的几率明显比较低。

近期连续发生的几次局部疫情已充分表明，面对传播速度更快、病毒载量更高的变异毒株，国产新冠病毒疫苗具有较好的保护效力。进一步扩大接种覆盖面，持续提高人群接种率，仍是我国疫情防控工作的当务之急。

当前全球新冠疫情仍处于复杂而危险的阶段，变异毒株不仅广泛存在，并且还在继续变异和进化。我国累计接种新冠疫苗已经突破15亿剂次大关，接种工作进展迅速，近期发生的疫情提醒我们要继续做好接种工作，以不断堵住各种风险“漏洞”。

尽管全球疫情形势复杂严峻，但我们有打赢武汉保卫战的成功经验，有迅速有效控制各类聚集性疫情的成功经验，继续加强常态化疫情防控，我们有耐心，我们也有信心。