数据日报制度有助于疫苗接种

为推动疫苗接种，我国启动了新冠疫苗接种数据的日报制度。从3月24日起，国家卫生健康委网站及其微信公众号“健康中国”每天更新全国接种新冠病毒疫苗的数据。

每天更新相关数据，是疫情发生以来的一贯做法。新增确诊、密切接触者、重症患者等数据的单日新增数和累计量，都做到了每天更新。而疫苗接种数据的快速上涨，则能提振公众战胜疫情的信心。

接种数据在民众出行与消费等方面，也具有很强的指导作用。哪些地方的接种率高，就意味着当地疫情传播风险低，更容易吸引游客前往。近期，一些服务场所让完成接种的员工佩戴特殊标志，以此来吸引顾客。这种微观层面的特殊数据发布，也反映出疫苗接种数据对于日常生活的影响。每天更新接种数据，利于兼顾防疫与日常生产生活。

从另一个层面看，此举对疫苗接种工作也有很强推动作用。我国人口基数大，要完成足以产生群体免疫力的接种率，面临挑战不小。每天更新接种数据，相当于每天发布的一道“接种动员令”，既有利于消除部分民众的观望心理，提升民众接种的积极性，又便于社会对接种行为实施监督。

新冠疫苗接种涉及的部门多、范围广、链条长，疫苗生产、分配、运输、储存、接种、数据采集研究等工作，都需做好统筹安排。接种数据的及时更新，利于精准掌握实情、科学研判形势，从而合理调度资源和安排工作，使整个接种工作变得更加有序。

国内抗击新冠疫情取得显著成效的原因很多，其中，尊重科学规律，有严格的规划和步骤，将有限资源用在刀刃上，发挥资源的最大效力，是极为重要的原因。新冠疫苗接种也是如此，每天更新的接种数据，既是接种成绩单，又能反过来促进更加有序地接种，使疫苗能够最大限度地发挥作用，免疫屏障的建立也将更加蹄疾步稳。