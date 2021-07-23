医美不可盲目追风（健康直通车（第62站））

光子嫩肤、注射玻尿酸、垫鼻子、拉双眼皮……近年来，我国“颜值经济”发展迅猛。今年初，有机构发布的《2021中国身体塑形行业发展白皮书》显示，估计2020年中国医美市场规模为1975亿元。受新冠肺炎疫情影响，去年行业增速有所放缓，预计后期将逐步回暖。

与医疗美容快速发展随之而来的还有种种行业乱象：有的非医疗美容机构从事医疗美容治疗，有的非正规培训专业医师擅自执业，还有的违法使用不合格的医疗美容产品。

什么是医疗美容？该怎么看待它？它真的能满足每个人变美的愿望吗？对庞大的求美群体，整形专家最想告诉大家什么？本期“健康直通车”专访中华医学会整形外科学分会主任委员、中国医学科学院整形外科医院副院长栾杰教授，聊聊医疗美容那些事儿。

医疗美容的本质是医疗

生活中，很多人将“整容”“整形”“医美”混为一谈，整形和整容是一回事吗？

“整容是整形的俗称，但不够准确，比如为逝者整理遗容也是‘整容’。而医疗美容是正式的学名，很多人将它简称为‘医美’。”在栾杰看来，医疗美容和整形之间并非泾渭分明，“整形外科是个学科，从学科专业、技术层面、治疗目标来讲，整形包含了医疗美容。一般而言，整形外科既要考虑外观，也要考虑功能，比如为患者修残补缺、实现再造功能等，而医疗美容的动机相对单纯，就是为了外观好看，相对比较简单。”

“大家普遍同意拉双眼皮是医疗美容手术，但是如果手术失败了，再修复就属于整形手术，这样的划分是不是太机械了？”栾杰表示，医疗美容和整形在基本原则、需要的知识等方面是一样的，两者实际上没有办法分家。

现实中，有的医疗美容机构将求美者称为“顾客”或“消费者”，这在栾杰看来是无法接受的——“如果把求美者当顾客，那么医生就不配称为医生，而应该叫‘老板’。老板的目的就是赚钱，可是您敢去这样的医美机构吗？”栾杰说。

按照规定，开展医疗美容的机构必须取得《设置医疗机构批准书》和《医疗机构执业许可证》，负责实施医疗美容项目的主诊医师必须有执业医师资格，护理人员必须有护士资格。同时，有资格的人员也必须在有资格的机构中实施医疗美容项目，不能超范围开展没有审批的项目。

“医疗美容的本质归根结底还是医疗行为，这个定位一定要明确并且坚持。”栾杰说，医疗美容技术是一种侵入性技术手段，对象是活生生的人，由于治疗手段的特殊性，一旦失败，有可能对人的健康乃至生命造成危害，所以不能将医疗美容归纳为消费。

“我们不应该把医疗美容视为产业或者新的经济增长点，忽视它的医疗属性。如果把医疗当作消费，就会存在过度医疗的问题。”栾杰说，现在许多医疗美容机构过度强调服务属性，淡化医疗属性和医疗规则，由此滋生了不少行业乱象，这种状况亟待改变。

当心“流行”的医美项目

“热玛吉”“水光针”“线雕”……近些年，在割双眼皮、垫鼻子等传统整形美容项目备受青睐的同时，一些新的医疗美容名词悄然流行起来。

“按理说，医疗美容行业中不应该存在‘流行’的项目或技术。”栾杰指出，流行意味着一闪而过，比如某一时期流行喇叭裤，再过段时间流行阔腿裤，“这样的时尚在服装、发型等领域都没有问题，但是在医疗美容领域就容易引发风险——对有的人来说，‘流行’的医美项目不一定适合自己，在这方面赶时髦并不可取。医疗美容不仅关系到患者的外表，更与患者的健康密切相连。如果某个医美项目流行了一阵，又不流行了，做了手术的人还能变回来吗？”

“举个例子，20年前美国的隆乳手术追求的是胸部越大越好，很多人做完一次手术后要求再做一次，并非是因为手术失败，而是认为胸部还不够大。最近几年出现了新的趋势，很多要求二次手术的人，往往是想把大的假体换成小的，小的假体换大的假体相对容易，反过来就比较麻烦。”栾杰说。

“整形外科有一个很重要的原则，就是要有退路。”栾杰指出，“比如使用玻尿酸就是有退路的，它可以溶解，过几个月可能就没有了。但是有些手术做完以后就回不去了，或者如果想回去，需要付出通常来说难以接受的代价。比如拉了双眼皮就再也变不回单眼皮了，双眼皮做宽了再变窄真的很难。因此求美者一定要考虑清楚，很多人没有想清楚就整了一张‘网红脸’，大额头、高鼻子、尖下巴，再想变回来非常麻烦。”

现实中，有的人追求形似某明星的美感，甚至追求某些极致的整形效果。在栾杰看来，这与医美铺天盖地的宣传、营销密不可分。“许多医美广告具有诱导性，一味强调做了某项目就会变美，对其中的风险却只字不提。一些医美机构通过炒作新概念制造流行趋势，目的就是为了吸引人从而赚钱。”栾杰指出，在一些非法整形美容机构，很多求美者最先见到的往往不是医生，而是所谓的“医疗美容咨询师”。这些“咨询师”大多没有医学背景，根本不懂医疗，反而深谙求美者的心理，盯住他们口袋里的钱，使出浑身解数忽悠人。“很多医疗美容机构投入大量的金钱做营销，花钱买案例，就是希望说动求美者花钱。求美者千万别被这些咨询师说昏了头，每个人都不一样，用名画《蒙娜丽莎的微笑》当案例，能整成蒙娜丽莎吗？”

选择正规的医疗机构

“作为医生，我非常理解大家对美丽的强烈向往，但还是想告诉大家：你的独特，才是最美的样子。”栾杰坦言，每个人的容貌都是独一无二的，这正是个体的魅力所在。吸引力往往来自差异，而非普遍。也许稍加改善，个人的样貌更有魅力，但若追求千人一面，美便不复存在。

“其实，所有来做医疗美容手术的人，本质上都是不自信，只是程度有多有少。医疗美容的技术手段就是来帮患者恢复信心的，但不是万能的，要冒很大的风险，可能付出很大的代价，不要把自己的未来和人生寄托在外貌上。”栾杰强调，医疗美容没有那么神奇，有很大的不确定性和局限性，“比如医疗美容可以把很明显的疤痕变得不那么明显，但是想要彻底消除疤痕，是做不到的。”

在栾杰看来，近期网络上出现的“小腿肌肉阻断术”“精灵耳”等反映出当下一种畸形的审美，“审美可以变，但人不是橡皮泥，可以随意拉扯而不考虑后果。畸形的审美往往源于畸形的心态，现在不少年轻人有容貌焦虑、身材焦虑，与浮躁的社会心态有关”。

“对医生来说，我们的一项重要工作是甄别患者有没有心理问题，了解患者整形的心理预期，评估当前的技术手段能否达到患者的要求，权衡患者的获益是否大于风险。”栾杰介绍，在决定手术前，医生要花很长时间了解患者的动机。有的患者是在生活中遭遇变故后，产生了整形的念头。“比如有的女性遭遇丈夫出轨，而出轨对象胸部较大，就认为丈夫出轨是因为自己的胸小，决定做隆乳手术。遇到这样的情况，我们会对她耐心地做思想工作。其实，医疗美容只能在一定程度上帮助人们建立自信，并不能真正帮我们解决人生中面临的很多困境和问题，真正的自信还是源于人的内心。”

“医生的责任是用最恰当的手段帮助患者达到自己的愿望，但是我们不能超出当前的技术水平和自己的能力，更不能盲目答应患者、隐瞒手术风险，这是整形外科医生的道德底线。”栾杰着重强调，如果决定做医疗美容，求美者一定要选择有资质的正规医疗机构，寻求专业整形外科医生的帮助。

链接

2017—2018年，原国家卫生计生委等7部门联合部署开展了为期1年的严厉打击非法医疗美容专项行动，取得一定成效。

2020年4月3日，国家卫健委等8部门印发《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，指出要强化自我管理主体责任，积极发挥行业组织自律作用，着力加大政府监管力度，强化社会监督推进社会共治。

2021年6月10日，国家卫健委等8部门联合印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，定于今年6月至12月在全国范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作，严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为、严格规范医疗美容服务行为、严厉打击非法制售药品医疗器械行为、严肃查处违法广告和互联网信息。