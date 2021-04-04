今日清明！踏青锻炼好时节 传统食饮健康吃

又到清明时，寄语思故人。清明节不仅是我国传统的祭祀节日，也是二十四节气之一。清明正值仲春与暮春之交，人应四时，万物生长，机体也是如此。那么，清明节该如何养生呢？

应季传统美食 健康又养生

清明节又称“寒食节”，在我国有些地方还保留着清明禁火吃冷食的习惯。在清明节的饮食文化习俗中，蒿草粑粑、青团等都很有代表性。这些食物都采用应季食材，制作方法简单，既美味又健康。

蒿草粑——解毒祛痰

蒿草粑粑是湖南清明节传统的食物。采摘黄蒿嫩苗，碾碎后和大米粉(或糯米粉)、白糖揉成小团子，用竹叶包起来蒸熟。黄蒿有清热解毒、祛痰止咳之效，粑粑吃起来清香甘甜，又有嚼劲。

青团子——清香软糯

清明时节，江南一带有吃青团的习惯。软糯香甜、清香扑鼻的青团，之所以呈现绿色，是因将艾草捣烂挤汁后和糯米拌匀做成的。北方没有新鲜艾草，可选用黄米面或糯米面，夹点枣泥馅会更香甜可口。青团好吃但不好消化，切记一次不要吃太多。

螺肉炒春韭——清热利湿

清明前后是食用螺肉的最佳时节，故有“清明螺，赛过鹅”之说。螺肉不仅是佳肴，也是良药。中医认为，田螺肉味甘、咸，性寒，有清热养阴、利湿解毒之功。取青壳螺蛳 1000克，韭菜200克。将田螺烫熟捞出，挑出螺肉，洗净。韭菜洗净，切段。小碗内放盐、味精、料酒、酱油、香醋拌成味汁。炒锅内放油烧热，下韭菜炒匀，再放入螺肉，淋入调味汁炒匀即成。可清热利湿，降脂通便。适用于高脂血症、脂肪肝、腹胀、大便秘结等。

蒸鲫鱼——清热健脾

清明节时也可以吃些清蒸鱼，营养又健康。选购时，要选新鲜的鲫鱼和花椒鲜叶(也可以是花椒)。首先在鱼腹内装入花椒叶、葱、姜，然后稍微用油煎一下，再上锅蒸熟即可。做好的椒叶清蒸鲫鱼营养丰富，还有清热健脾、解毒利湿的功效。

香芋——化痰润肺

清明前后煲个百合莲子香芋汤，可健脾、润肺、化痰又安神。将芋头去皮后切成薄片、蒸熟，趁热时用汤勺压成泥备用。然后在锅中倒清水及莲子，煮开后加芋泥及百合，最后加冰糖调味即可。

喝点清明茶 预防心血管疾病

清明节喝茶也有诸多讲究。所谓清明要喝清明茶，是因为清明时节采的茶最嫩、最新鲜、最有滋味。

这些嫩芽茶一般根据茶叶中游离氨基酸的含量分不同的等级。嫩茶中的茶氨酸含量是一般干茶叶的2-5倍，而茶氨酸不仅可以活化中枢神经传递信息的物质，所含的镇静功效也对女性经期综合症可起到改善的作用。

还有，嫩茶中茶多酚的含量要高于一般的干茶叶，不仅清除自由基的能力较强，而且可以提高人体内酶的活性，同时也可促进人体脂肪和糖代谢，对预防心血管疾病有一定作用。

另外，清明前后也可饮用一些菊花茶。中医认为，菊花可疏风清热。现代药理研究认为，菊花有扩张冠状动脉、增强心肌收缩力、改善心肌缺血的功用。另外，菊花可与桑葚同泡茶喝，桑葚养血柔肝、益肾润肺，可以收到肝肺同养的效果。但要注意的是，久服、过服菊花，会因疏泄太过而伤肝，所以要适量。

踏青锻炼好时节 运动不宜过量

清明节是踏青出游的好时间，举家老小一起外出，可以疏通冬日的气血积郁，让精神压力得以缓解，使心胸开阔、心情愉悦，使人体阳气增强。需要提醒的是，清明节踏青时不宜运动量过大。老年人的心率应控制在105次/分以内，中青年人相对参数适当放宽，患有心脑血管疾病的人更要注意减少运动量。

另外，清明时节正是花粉传播的时期，建议患有急性病、身体弱或过敏体质的人群，要尽量少去踏青，避免直接接触各类容易诱发过敏症状的植物。清明时节锻炼，对于年轻朋友而言可能更为简单易行，但对于中老年人而言则更要科学合理、有针对性。建议选择慢走、太极拳、练五禽戏、八段锦等运动。

来源：健康时报、中国中医药报、生命时报