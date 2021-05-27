推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热解暑

推荐人群：一般人群夏季消暑汤水。

材料：西瓜翠衣500g、水鸭1/4只、绿豆50g、陈皮1角、生姜适量（3-4人量）。

烹调方法：

水鸭劏洗干净，汆水去掉血污，西瓜翠衣就是西瓜皮中白色的那个部分（吃掉红色瓜瓤后，瓜皮去掉外层青皮，保留中间白色部分，切块状）；在锅中放入2L清水，将水鸭、绿豆、陈皮、姜片一同放入，武火煲开后改文火继续煲半小时，然后放入西瓜翠衣，接着文火煲半小时，最后调味食用。

汤品点评：

中医上称西瓜皮为“西瓜翠衣”，其性凉味甘，既可煎饮代茶，又可以煲汤食用，可治暑热烦渴、水肿、口舌生疮、中暑和秋冬因气候干燥引起的咽喉干痛、烦咳不止等疾病。夏季我们经常食用西瓜，剩下的瓜皮就可以物尽其用。水鸭是夏天常出现的凉补食材，性味甘而微寒，具有滋阴利气、利水消肿的作用，水鸭相对于家鸭，肉味更鲜甜，脂肪含量更少，所以通常煲汤或炖汤都用水鸭，汤会比较清甜。绿豆也是夏季清暑佳品，煲汤加点陈皮，既可健运脾胃，又可以祛除水鸭的膻味，让汤水喝起来更加美味。鉴于此汤水偏于清凉，若脾胃虚寒的人群不宜过多食用。