带伞！今天北京大部有阵雨或雷雨 明后天湿度大体感闷热

今天(7月22日)早晨至白天，北京大部地区有降雨，伴有弱雷电，西部、北部地区降雨相对明显，早高峰或受影响，公众需注意带好雨具，注意交通安全。明后天，北京将以阴天或多云天气为主，湿度较大，体感将会比较闷热，注意防暑。

昨天，北京出现明显降雨，全市平均量12.6毫米，城区最大海淀凤凰岭，达48.3毫米，全市最大昌平王家园水库，达100毫米。今晨，降水再度光临北京，6时30分前后，延庆、怀柔、密云西部、昌平、门头沟、房山已出现降雨。

北京市气象台预计，今起三天北京湿度较大，体感闷热，今天大部地区有降雨。具体来看，今天早晨至白天，北京大部有阵雨或雷雨，偏北风2级左右，最高气温29℃，西部、北部地区降雨相对明显，能见度不佳；夜间阴转多云，最低气温24℃。

预计明后天，北京不会有明显降雨现身，大部地区以阴天或多云的天气为主，气温逐渐回升至30℃以上，由于湿度较大，体感会比较闷热。

气象专家提醒，今天早晨至白天，北京大部地区有降雨，或影响早高峰出行，公众需注意携带雨具，行车保持车距。近期北京降雨较多，地质灾害蓝色预警生效中，山区有发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险，公众需尽量远离山区等危险地带。