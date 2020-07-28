洪灾面前，学学避险自救和卫生防疫

今年六七月以来，我国南方多省相继发生洪涝灾害。洪水过后，饮食饮水卫生状况恶化、环境污染、人群接触病菌机会增加。俗话说：大灾之后必有大疫。洪水等灾害突降时如何逃生避险自救？汛期该如何做好疫病预防？雨季还有哪些健康风险需要防范？

专家指出，防止“病从口入”是洪涝灾害后防病第一关，饮水安全更是灾后防疫重中之重。洪涝灾害后最易出现霍乱、伤寒、副伤寒、细菌性痢疾、甲肝、手足口病等肠道传染病，以及流行性乙脑、钩端螺旋体病、疟疾等虫媒及自然疫源性疾病，还有急性出血性结膜炎、皮炎、湿疹、痛风、类风湿关节炎、老寒腿等疾病。专家建议，疫病预防不能马虎，要注意个人卫生，做好“三管一灭”；还要避免大型聚餐，出现发热、腹痛、腹泻和呕吐等症状时应及时就诊、自觉隔离。雨天湿滑，老人、小孩或孕妇等尤其要注意安全，避免涉水，预防摔伤、跌倒等意外伤害。