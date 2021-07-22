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河南省疾控中心紧急提醒——

做好卫生防疫，不喝生水

2021年07月22日08:48 来源：人民网－人民日报

　　本报郑州7月21日电  （记者马跃峰、朱佩娴）针对洪涝灾害期间的饮用水卫生热点问题，7月21日，河南省疾控中心发布紧急提醒：洪涝灾害对饮用水卫生可能会产生致病微生物污染、水质感官性状恶化和有毒化学物质污染三个方面的影响。

　　为保障灾后安全用水，疾控部门提醒：正在供应的自来水是安全的；遭到损坏的自来水厂、被淹没的供水设施，会立即停止供水，待水退后，经彻底清洗消毒、卫生健康部门检验合格后才能恢复供水。对于临时应急的供水水源，推荐市民按以下顺序选择：优先选择泉水、深井水、浅井水，其次才考虑河水、湖水、塘水等水源。

　　河南省疾控中心提示：洪涝灾害期间，应该做到不喝生水，尽量喝烧开的水、瓶装水或经救灾指挥部认可的饮用水（净化设备现场制备或送来的桶装水）；不喝来源不明或被污染的水，不用来源不明或被污染的水漱口、洗菜等；缸、桶、盆等盛水器具要经常消毒，消毒后用干净的水冲洗；自觉保护生活饮用水水源及环境，在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水等。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月22日 04 版）

(责编：张文婷、杨迪)


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