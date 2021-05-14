刘玲：以县域医共体建设为抓手 五大中心强化急慢病诊疗水平

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北省沧州市南皮县人民医院院长刘玲在会上提出，县级医院要积极发挥带头作用，秉持“大病不出县”的奋斗目标，努力提高诊疗服务，带动提升全县医疗水平。

刘玲表示，医共体建设是当前深化医疗体制改革的重要工作，而南皮县也是全国567个紧密型县域医共体试点之一。基于此，南皮县人民医院经过创新发展，探索出一套基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗机制，能够实现优质医疗资源不断下沉，使群众就近便捷就医、获得优质服务、节省医疗费用。

“学科建设是医院发展的内涵，要立足院情、立足县情，以五大中心建设为载体，加强学科能力的提升。”刘玲讲道，南皮县人民医院始终秉持优势专科引领发展的理念，以神经内科重点发展专科为例，通过以患者为中心、五大中心为模版的诊疗指导思想，发挥多学科优势，不仅提高了患者的就医体验、诊疗效率，还成功打造了一支专业的神经医生团队。

“我们战略定位为‘一急一慢’，既要加大对急诊软件硬件的投入，为急危重患者争取机会和时间，也要重视慢病管理，把常见病和多发病作为重点关注。”刘玲表示，为给“健康南皮”创建工作提供强有力的支撑，南皮县人民医院形成了慢病管理“1+1+N”的南皮模式，建立了集宣教、筛查于一体的自动信息化平台，实现数据的互联互通、信息共享，对慢病患者及高危人群的县乡村三级管理起到了推动作用。

此外，慢病管理平台还以信息化管理为依托，对“五病”（高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、慢阻肺）患者及高危人群进行分级、分类、分标管理，对病种名称、病情程度进行了严格的分类。在管理平台上，既有对慢病种类的归类统计、患者的健康档案，也有对患者实时监测的健康数据。有了这些数据，医生可以为患者制定出可行的个体化管理方案，患者可以通过手机端的APP进行接收，省去了跑医院的辛苦。

最后，刘玲说道：“下一步我们将以‘国考’的标准和三级医院评审标准为抓手，充分发挥医院的公益属性，进一步加强内涵建设， 不断通过科学化、精细化管理，深化医改进程，推动医院高质量发展。”