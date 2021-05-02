两部门：2025年三级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例达90%

新华社北京5月2日电（记者田晓航、沐铁城）国家卫生健康委员会和国家中医药管理局近日联合印发《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）》，推动妇幼保健机构全面开展中医药服务，强化中医药在妇女儿童疾病诊疗和预防保健中的作用。

中医药在妇女儿童常见疾病诊疗和预防保健等方面具有独特优势。方案提出，到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例达到90%和70％。国家卫健委会同国家中医药局加强妇幼健康领域中医优势专科建设，做优做强中医妇科、中医儿科等专科。到2022年，制定推广不少于5个中医妇科、儿科专科诊疗方案。开展中西医协同攻关，聚焦妇女儿童重点疾病，到2022年制定推广不少于10个中西医结合妇科、儿科等诊疗方案。

在预防保健方面，方案提出，各级卫生健康行政部门会同中医药主管部门推动中医药治未病与妇幼保健服务深度融合，推广使用国家卫健委与国家中医药局联合组织编写的《妇科中医医疗技术及中成药用药指导》和《儿科中医医疗技术及中成药用药指导》，组织开展中药熏蒸、小儿推拿等中医药适宜技术和中成药用药培训。到2022年推广不少于5个妇幼中西医结合治未病干预方案，发挥中医药在孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖保健等方面的作用。针对产后保健、儿童康复等，到2022年制定推广不少于3个中西医结合康复方案。

此外，方案还提出创新完善妇幼中医药服务模式、加强妇幼中医药人才队伍建设、积极推动妇幼中医药服务“沉下去”“走出去”等方面的措施。

根据方案，到2022年，妇幼健康领域中医药服务网络基本建立，形成并推广一批妇幼中医药诊疗方案、中医治未病干预方案等规范；到2025年，妇幼健康领域中医药服务能力明显增强，中医药服务覆盖妇女儿童全生命周期，中医药服务的氛围更加浓厚，广大妇女儿童健康需求得到更好满足。