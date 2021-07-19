国家卫健委：6月全国共报告法定传染病683394例 其中670例新冠肺炎

人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，2021年6月（2021年6月1日0时至6月30日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病683394例，死亡1730人。

其中，甲类传染病中霍乱报告3例，无死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、新生儿破伤风和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病288172例，报告死亡1727人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病，占乙类传染病报告病例总数的93%。6月1日0时至6月30日24时，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例670例，无死亡病例报告。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病395219例，报告死亡3人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的96％。