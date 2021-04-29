国家卫健委回应“新冠疫苗第二针接种难”：加强供需衔接

人民网北京4月29日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。针对有群众反映新冠疫苗第二针接种有困难的情况，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，针对第二剂疫苗的接种，一是要加强供需衔接，也就是说在制定疫苗分配计划的时候，要优先保证第二剂次疫苗的接种需求。

二是按照《新冠疫苗接种技术指南（第一版）》的要求，也就是灭活疫苗第二剂次可以在第一剂次接种后的3-8周内完成，特殊情况下相同技术路线的不同生产企业的疫苗可以替换。在这样的原则下，群众接种第二剂次疫苗的选择就有了更多的可能性。

三是这段时间以来，国家卫健委指导各地进一步细化接种的计划，同时要进行精准预约。在精准预约的过程中，要区分出、测算出第一剂次、第二剂次的各种接种需求，同时各基层的接种单位还要留足一个配送周期的疫苗周转量，这种做法就是要求确保第二剂次群众的接种需求能够得到满足。

“下一阶段还会在疫苗的计划分配和让各地精准预约以及各项保障措施方面，进一步引导各个地方加强疫苗接种工作。”王斌说。