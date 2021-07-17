“七一勋章”获得者吴天一：扎根青藏高原 一生只做一件事

人民网北京7月17日电 （记者孙红丽）7月16日，国家卫生健康委在中日友好医院召开“七一勋章”获得者先进典型事迹媒体宣讲会，生动展现吴天一同志忠于党和人民，全心全意为人民健康服务的感人事迹。

发布会上介绍，吴天一是青海省心脑血管病专科医院原研究员，中国工程院院士，我国高原医学事业的开拓者。他积极响应党的号召，扎根祖国艰苦边远地区，投身高原医学研究50余年，提出高原病防治的国际标准，开创“藏族适应生理学”研究，诊疗救治了上万名藏族群众。

青藏铁路建设期间，吴天一院士主持制定一系列高原病防治措施和急救方案，创造了铁路建设工人无一例因高原病致死的奇迹，被称为“生命的保护神”。80多岁高龄仍带着心脏起搏器在海拔4500米以上的高原开展科研工作。

“吴天一院士是新中国第一代少数民族大学生，大学毕业之后到现在60多年，一直工作在青藏高原，推动了我国高原医学从无到有、由弱变强。”青海省卫生健康委一级巡视员李晓东介绍，20世纪50年代末，吴天一院士和他的妻子响应党的号召，来到高原建设青海，新中国成立之后，全国各地建设大军来到青海，吴天一院士发现这些建设者都有不同程度的高原不适症，特别是心慌、头疼、胸闷等高原反应，痛苦不堪，甚至献出了宝贵生命。作为一名医生的他，当时下了一个决心，要攻克高原病，守护高原人民和高原建设者的生命安全和身体健康。

“当时高原病在我国医学研究领域尚属空白，在超过半个世纪的高原医学研究的生涯中，不畏艰险、严谨治学的求学精神，使吴天一院士成为了一名真正的高原人。”李晓东深情回忆。

扎根在青藏高原投身高原医学研究，除了坚定和坚守之外，李晓东认为，正是因为吴天一院士为民服务的初心，矢志报国的理想，求实进取的追求和甘于奉献的品格。在漫长艰辛的奋斗历程中，他用脚丈量大地，用心服务人民，用科学报答祖国，用最真实的经历和最昂扬的精神践行了一名共产党员的初心使命，展现了一名高级知识分子赤诚的家国情怀，诠释了一名医生敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神。

青海省心脑血管病专科医院副院长王晋是吴天一院士的学生。他表示，高原医学研究的核心就是人类如何适应高原低氧环境，吴天一院士带领的科研团队，充分利用世界上最优越的高原缺氧天然试验场所这一难得的地理优势，常年投身科学研究，60多年来不断推动高原医学取得长足的进步和发展。

他说，吴天一院士对我们这一代乃至下一代人的成长都起到了积极的榜样作用。我们最应该学习的，是他对高原医学研究的执着和坚守，毕生致力于科学研究、矢志不渝追求真理的探索精神，一生只做一件事的初心和使命。就像吴天一院士所说，年轻一辈生在伟大的时代、伟大的国度，拥有伟大的使命和许多建功立业的机会，更应该珍惜这些机会，投身于伟大的事业中。