新冠肺炎和夏季重点传染病疫情防控怎么做？国家卫健委作出部署
国家卫健委官网截图
人民网北京6月4日电 （记者崔元苑）据国家卫健委官网消息，5月31日，国家卫生健康委召开全国新冠肺炎和夏季重点传染病防控工作视频会议，部署下一阶段新冠肺炎和夏季重点传染病疫情防控、新冠病毒疫苗接种等工作。
会议指出，近期发生的本土疫情再次敲响警钟，要绝不放松做好新冠肺炎疫情处置、外防输入、院感防控、隔离场所管理、常态化监测预警、重点场所和人群防控工作。要强化预防为主、规范诊治、广泛宣传教育、全社会动员、做好灾后卫生防疫，抓好夏季重点传染病防控。要继续推进新冠病毒疫苗接种工作，提供便利服务，坚决如期完成疫苗接种任务。
会议强调，各地要按照会议部署，坚持问题导向，加强日常巡查，发现问题立即整改，确保各项举措落实落地落到位，坚决统筹抓好新冠肺炎和重点传染病防控，加快推进新冠病毒疫苗接种工作，以优异成绩庆祝建党100周年。
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