以渐冻之躯与病魔竞速——记湖北省卫健委党组成员、副主任、公共卫生总师张定宇

7月1日，庆祝中国共产党成立100周年大会上，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇现场聆听习近平总书记重要讲话后激动地表示：“我将牢记总书记殷殷嘱托，以身许党，矢志不渝为人民健康而奋斗。”

1963年出生的张定宇是武汉市最大传染病专科医院金银潭医院院长，这里是新冠肺炎疫情武汉阻击战最先打响的地方。

2019年12月29日，从外院转入7名不明原因的肺炎患者，张定宇感到这次的“肺炎”不太一样。他意识到：考验来了。在安排接诊时，他反复叮嘱做好二级防护，并派出了专用负压救护车。

4天后，金银潭医院正式开辟专门病区。张定宇一边叮嘱医务人员加强防护，一边带领大家率先采集了这7名病人的支气管肺泡灌洗液，并火速送往中科院武汉病毒所检测。这不仅为中国抗疫提供了病原学方向，还为临床救治与疫苗研究争取了时间。

医护人员告急，防护用品告急……为统筹调度全院大小事务，张定宇每天6点起床，一直忙到次日凌晨1点。好几次，凌晨2点他刚躺下，4点就被手机叫醒。

可直到那时也没人知道，张定宇已被渐冻症折磨了一段时间。由于腿部肌肉逐渐萎缩，他走路时抬脚已经越来越吃力。

2020年1月28日早上8时，金银潭医院全体病区主任见面会上，他不得不将自己的病情告诉大家，会场一片寂静。张定宇说：“现在形势万分危急，我的时间不多了，在这最后的日子里，我必须跑得更快，才能跑赢时间，抢回更多患者。我们要用生命保卫武汉。”说完，他用尽全身力气站起来，一瘸一拐走向前台，深鞠一躬，“拜托大家了！”

这样一位铮铮铁汉，也有无限柔情的一面。张定宇的妻子也是医务人员，因不幸感染新冠病毒住院隔离。夫妻俩相隔仅十多公里，但直到妻子被隔离3天后，张定宇才挤出时间探望。“我们结婚28年了，我害怕失去她。夜深人静时，止不住潸然泪下……”张定宇回忆说。

金银潭医院由武汉市3家有传染病业务的医疗单位合并而成。2013年12月，张定宇调任金银潭医院院长后，引进了一系列先进设备，全面提高治疗水平。2018年，该院又与湖北省疾控中心组建了耐多药病房，这些都为新冠肺炎防控阻击战打下了坚实基础。

新冠肺炎疫情暴发后，张定宇冲锋在前，带领全院600多名医务工作者救治2800余名患者。之后，张定宇离开金银潭医院，担任省卫健委副主任、公共卫生总师，在健康湖北建设、中医药发展等领域奔忙。无论身份如何变化，他始终保持着医务工作者的使命感，“纵然见惯生死，依然要尊重生命”。（记者 柳 洁 董庆森）