2021年7月15日云南省新冠肺炎疫情情况

7月15日0时至24时，云南省无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入确诊病例15例。

截至7月15日24时，云南省现有确诊病例186例（本土66例，境外输入120例）、无症状感染者21例（本土1例，境外输入20例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，28岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：男，43岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，27岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，26岁，中国籍，轻型；

确诊病例5：女，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例6：女，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：女，26岁，中国籍，普通型；

确诊病例8：男，47岁，中国籍，重型；

确诊病例9：男，38岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：男，35岁，中国籍，普通型；

确诊病例11：男，33岁，中国籍，普通型；

确诊病例12：男，20岁，中国籍，普通型；

确诊病例13：男，30岁，中国籍，普通型；

确诊病例14：女，21岁，中国籍，轻型；

确诊病例15：男，23岁，中国籍，普通型。

上述15人近期居住在缅甸。6月18日－7月14日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月15日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型7例、普通型7例、重型1例，缅甸输入）。