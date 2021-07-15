流鼻血时这个习惯性动作 真的能要命

近期有网络新闻报道，湖南一名3岁的小男孩就因为流鼻血后的不当操作不幸离世。原来，孩子在鼻子出血后，仰头止血，结果血液流到嗓子，形成凝块堵住了气管。送到医院时脸色发青，最终没有抢救过来。

流鼻血时，很多人会习惯性地仰起头，其实，这种做法是错误的。仰头会使血液流入咽喉、胃部等器官，造成不良刺激，发生窒息或呕吐，严重的还会呛入气管及肺内，发生危险。

夏天气温高，加上长时间开空调，鼻腔黏膜干燥，毛细血管扩张，鼻子容易出血。120北京急救中心医生提示，小孩子因为鼻腔毛细血管比大人脆弱，加上一般小孩子都有挖鼻孔的不良习惯，一旦挖伤毛细血管，导致鼻黏膜的血管破裂，就更容易发生鼻出血。家长们需多加留意孩子的健康。

那么，我们应该如何正确止鼻血呢？急救中心医生介绍，流鼻血时，头部应该保持正常直立或稍向前倾的姿势，用手指由鼻子外面压迫出血侧的鼻前部五至十分钟。鼻外伤后24小时内可冷敷鼻上部，以减轻出血，之后改热敷，以减轻淤血和肿胀。如果怀疑鼻骨骨折，则不用填塞止血，只需头部保持前倾、鼻部冷敷即可。

如果是头外伤造成脑脊液鼻漏时，应将伤员置为半卧位，禁止填塞鼻孔和滴药，禁止擤鼻。如血流不止或者经常性出血，应及时到医院检查治疗。

文/记者 李洁