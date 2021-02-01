球打得不专业  伤病倒是很专业

如果你身边有爱运动的朋友，“网球肘”这个病你很可能听说过。随着网球、羽毛球、乒乓球等挥拍类运动的火爆，我们身边的“网球肘”也多了起来。

“球没打好，病倒是很专业！”球友们这样自我调侃。

为浙江省专业运动员一线服务了30年的浙江体育医院医生杨威斌，天天和运动损伤打交道，他告诉记者：“这些年，来看‘网球肘’这个毛病的人确实越来越多，但是，浙江省队的运动员，反而几乎没有人得过‘网球肘’。”

挥拍类运动伤害，“网球肘”排到前四

就在前几天，杨威斌医生刚刚接诊了一个“网球肘”病人。

“他一进门，就说自己疼得受不了！手抬不起来，没办法刷牙、拿茶杯，用电脑打字也不行，晚上疼到没法睡觉。得的不是大病，但生活全乱套了……”杨医生说，病人是一个40多岁的男性，是个网球初学者，接触网球才三个月，每个星期也就打两次球，完全没想到突然就这么严重了。

“网球肘”是通俗的叫法，它的医学名称是肱骨外上髁炎，是一种慢性损伤性炎症，多因长期、反复用力活动肘部，引发肱骨外上髁处的慢性损伤，患者会在用力抓握或提举物体时感到患部疼痛。

虽然叫“网球肘”，但并不是只有打网球的人才会得这个病。

“打网球、羽毛球、乒乓球的运动爱好者，以及厨师、家庭主妇等长期反复做肘部活动的人，是来看诊最多的人群。”杨医生说，这些年随着挥拍类运动的火爆，他明显感受到来看“网球肘”的患者增多，“中年人开始对健康关注，不少人选择了挥拍类运动作为日常的锻炼方式，而老年人因为年龄和体力的限制，并不是挥拍类运动的主力人群，所以，‘网球肘’在30岁到50岁的中年人中最为普遍。”

杨医生还给记者分享了一组自己的临床数字：“在我接诊的运动类伤害患者中，‘网球肘’的问诊人数占到了20%-30%。在挥拍类运动伤害的普通人群中，继膝关节、踝关节、肩关节问题后，‘网球肘’发病率排到第四位，这和当下挥拍类运动的火爆有直接关系。”

普通人的病，专业运动员几乎没人得

杨医生还提到了一个临床上很有意思的现象：“网球肘”这个病，普通运动爱好者得病的概率远超专业运动员，“真正高水平的运动员不会得‘网球肘’，哪怕得病，也是刚进队没多久的小队员。”

为什么训练强度更大、训练时间更长的专业运动员反而不会得“网球肘”？

杨医生点出了其中的关键，“每次接诊病人，我首先会分析他的‘网球肘’是怎么发生的，除了清楚了解他平时锻炼的运动项目，还要了解平时的锻炼中，技术动作是不是符合生物力学或者运动力学的要求。结果我发现，在我的病人中，90%以上的‘网球肘’都和动作不标准有关。”

所以，这也就解释了为什么专业运动员几乎不会得这病。

“打球时，正确的发力动作应该是以腰带肩、肩带肘、肘带腕来发力，但很多人打球就是用肘关节发力，特别是当反拍动作多的时候，就很可能产生‘网球肘’。”

“网球肘”是运动类伤害的常见病，确诊简单，治疗也并不难，但杨医生提醒说，“网球肘”最让人头疼的是复发概率特别高，所以要彻底根治“网球肘”，纠正打球的动作是最关键的，“挥拍的动作要标准，否则还不如不打”。

3个动作判断是不是“网球肘”

动作1：握拳，看肘关节外侧疼不疼。

动作2：握拳-放松-伸手指，看伸手指的动作痛不痛。

动作3：前臂手腕旋转的时候痛不痛。

如果只有做动作1有疼痛感，这是“网球肘”初始阶段，不严重。

如果动作2、动作3都有疼痛感，表明局部炎症已经比较厉害，影响到运动功能，这时要马上休息，停止球类训练，进行局部按摩和冷热敷保守治疗。

有些患者长时间不能治愈，发生了局部黏连，有硬块，这时一定要找专业运动损伤医生做治疗，通过药物治疗或者按摩手法，对黏连做松解。治愈恢复训练后在动作标准的前提下，训练前后要对局部肌肉进行松解和牵拉放松，否则“网球肘”的复发率很高。

4个提醒预防调整“网球肘”

1. 冰敷。疼痛明显的“网球肘”急性期以冷敷为主，冰块敷肘外侧，20-30分钟一次，一天两次。晚期病人，中间穿插热毛巾热敷。

2. 用网球等软性的球，在肘关节部位进行按摩放松。

3. 肘关节束带，戴在肘关节下方3-5厘米处，通过关节前臂肌群对肱骨的牵拉，可以起到预防和保护的作用。

4. 训练前后对肌肉进行局部放松。