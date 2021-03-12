冷敷还是热敷？运动受伤的处理方法终于搞清了

日常生活中，人们往往由于各种原因导致跌打损伤。损伤虽然常见，但是很多人却不知道正确的处理方法。跌打损伤后究竟是冷敷还是热敷呢？损伤后24小时内冷敷，超过24小时采取热敷的说法靠谱吗？今天，120北京急救中心的医生就来跟大家讲个明白——其实，损伤后该采用冷敷还是热敷，应当取决于是急性损伤还是慢性损伤。

据介绍，急性损伤常由于突发的外伤引起（比如跌倒、扭伤以及直接撞击等），通常立即引起疼痛。对于急性损伤，应该尽快冰敷。冷敷能使血管收缩，减轻局部充血，降低组织温度，起到止血、消肿、镇痛的作用。

具体的冷敷办法是：将冷水浸泡过的毛巾放于伤部，每3分钟左右更换1次，也可以将冰块装入塑料袋内进行外敷，每次20至30分钟。夏季则可用自来水冲洗，冲洗时间一般在4至5分钟，不宜太长。

那么，急性损伤超过24小时就要采取热敷吗？这种说法并不准确。120北京急救中心的医生介绍，在急性损伤的最初3至5天内，只要出血受到控制，后续也未发生炎症，便可以交替进行冷敷和热敷。

具体方法是：10分钟冷敷，然后10分钟热敷。冷敷时血管收缩，转换为热敷后血管会舒张，大量的血液流入受伤区，有利于受损组织修复。不过，需要注意的是，若非专业人士，有时很难判断出血是否得到了控制、炎症是否存在，用了热敷可能会加重症状。在这一阶段，最保险的办法，还是继续间隔冷敷，并随时观察。

对于慢性损伤而言，通常因肌体长时间反复劳损和受到过度使用而缓慢起病。当然慢性损伤也可能是由于急性损伤后未及时治疗或治疗不当发展而来。据介绍，慢性损伤后通常使用热敷，热敷能帮助缓解肌肉紧张、减少疼痛、增加韧带和肌腱的弹性、增加局部血供。运动前热敷慢性损伤处，可以帮助热身，增加组织灵活性和柔韧性。热敷治疗一般需要15至20分钟，可以用热瓶子、热毛巾或者市面上卖的热敷袋进行。使用热瓶子之类的器具需要外裹毛巾或者衣服，以防止热灼伤。（记者 李洁）