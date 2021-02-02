鼻子干燥出血，重在保湿

一到冬天，鼻子的“苦难日”就来了，很多人都会遇到这样的情况：一觉醒来，鼻子干燥难受，不仅不通气，还会结血痂、一按就疼。该如何缓解呢？

东南大学附属中大医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师黄志纯表示，由于冬季气候干燥，鼻黏膜也缺乏滋润，加上饮食不规律，经常吃油炸、辛辣等易上火的食物，就很容易导致鼻子干燥、出鼻血。如果出现这种情况，可以在鼻腔内涂抹专门的消炎软膏以保护鼻黏膜。日常生活中还要注意以下几个方面：

蒸气熏鼻。如果鼻子干燥疼痛，有一个快速调节的方法：倒一杯热水，对着杯口用力吸气，利用水蒸气来熏熏鼻腔，每次5分钟即可，早晚各一次，有利于缓解症状。日常也要多喝水，加强身体循环调节。

清洗鼻腔。使用生理盐水冲洗可缓解鼻腔干燥，也可选择生理性海水鼻腔喷雾喷鼻，以达到湿润鼻腔黏膜的作用。注意不要直接用自来水洗。另外，可以尝试使用一些鼻腔保湿的产品，但是不要把红霉素药膏、开塞露等抹进鼻子里。因为鼻黏膜很“脆弱”，这些产品并不是专门针对鼻腔干燥的，不能保证安全性。红霉素是抗生素，会导致细菌耐药，没有感染不要使用。

开加湿器。室内湿度高鼻子会舒适很多，尤其是冬春秋季比较干燥的季节。对于常坐办公室的人群，写字楼等冬季长期开暖风且不透气，常导致呼吸道不适。建议在桌上放个小加湿器。如果家里没有加湿器，也可以在室内放一盆清水，增加湿度。

饮食调理。冬天多吃含维生素C多的食物，有利于防止鼻腔干燥、出血。推荐喝金银花茶、菊花茶或者鱼腥草茶，多吃柚子、橘子、苹果、猕猴桃、西红柿、青菜等富含维生素的食物，能生津润燥。饮食尽量清淡，少吃油腻、辛辣上火的食物。

如果这些措施都没有让症状得以缓解，应及时到正规医院就诊，以免小问题惹来大麻烦。（本报特约记者 王 倩）